موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 الإلكتروني وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لفتح باب التقديم للثانوية العامة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023- 2024، بعد إعلان نتيجة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2023

ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، خلال الأيام القليلة المُقبلة، للالتحاق بالثانوية العامة، حيث اعتمدت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد.

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط وخطوات التقديم للقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس الثانوية العام والفنى 3 و5 سنوات.

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

وتصدر موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة قائمة بحث طلاب الشهادة الإعدادية بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني واعتماد الحد الأدنى للقبول في المدارس الثانوية العامة والخاصة من قبل المحافظين في كل مديرية تعليمية وفقا لنسب النجاح.

في هذا السياق، يستعرض «الدستور» من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة ورابط التقديم للصف الأول الثانوي والمستندات المطلوبة، ضمن سلسلته الخدمية التي يُقدمها لطلابه والمتابعين على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية ومواقعة على منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

خطوات التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

يمكن التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023- 2024 عبر موقع تنسيق الثانوية العامة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة من خلال الضغط هنـــــــــا.

قم بتسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

بعد ذلك قم بإدخال كلمة المرور الخاصة به.

قم بالتسجيل بالحساب الشخصي له.

قم بالضغط على أيقونة «التنسيق»

قم باختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

قم بالضغط على تسجيل الرغبات (يراعى اختيار المدارس الموجودة في محيط السكن).

بعد تسجيل الرغبات يجب الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

قم بالضغط على حفظ الرغبات.

قم بالضغط على إرسال الاستمارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024

يتوجه الطلاب للمدرسة المرشح إليها بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، لتقديم مستندات التقديم للصف الأول الثانوي التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على النحو التالي: