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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد التاريخ والفيزياء.. كيف يستعد طلاب الثانوية العامة نفسياً للامتحانات المتبقية

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

تعتبر الثانوية العامة أحد أهم مراحل التعليم في حياة الطلاب، حيث تتحدد من خلالها مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ومن أبرز التحديات التي يواجهها طلاب الثانوية العامة هي اجتياز باقي الامتحانات القادمة بنجاح.

يعد استعداد طلبة الثانوية العامة لباقي الامتحانات القادمة من الأمور المهمة، حيث يتطلب التخطيط والمثابرة، يجب أن يكون لديهم هدف واضح ورغبة قوية في الوصول إلى النجاح.

يعتبر استعداد طلبة الثانوية العامة لباقي الامتحانات القادمة خطوة حاسمة في حياتهم، حيث انتهى اليوم السادس من الإمتحانات بمادتي التاريخ والفيزياء.

كيف يستعد الطلبة نفسياً للامتحانات المتبقية 

أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي والنفسي، ميادة عابدين، يجب على الطلاب تحديد أولوياتهم وتنظيم وقتهم بفعالية.

يُنصح بإعداد جدول زمني يشمل المواد الدراسية المطلوبة والمواعيد النهائية لكل امتحان، من خلال تخصيص وقت محدد لكل مادة، حيث يتمكن الطلاب من توزيع وقتهم بشكل مناسب وتجنب التركيز على مادة واحدة فقط، حيث يمكن تخصيص وقت لصغير للمواد الأخرى من أجل تيسير المذاكرة عند المراجعة النهائية ليلة الامتحان.

كما يجب على الطلاب الاستفادة من المصادر التعليمية المتاحة، حيث يمكن للطلاب اللجوء إلى المذكرات والكتب المدرسية والمناهج الدراسية للاستعداد الجيد، بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بالبحث عن مصادر تعليمية اضافية مثل المواقع الإلكترونية والفيديوهات التعليمية التي توفر شرحًا مفصلاً وسهل الفهم للمواد.

يجب على الطلاب أن يستفيدوا من الدروس التعزيزية والاستعانة بالمعلمين وزملاء الصف، كما ينبغي على الطلاب أن يستفسروا عن النقاط غير المفهومة وأن يطلبوا المساعدة عند الحاجة، ويمكنهم الانضمام إلى فصول الدراسة الإضافية أو الاستفادة من دورات استعداد للاختبارات التي تقدمها المدارس أو المؤسسات التعليمية.

نوهت “عابدين” بضرورة مساعدة الأسر الطلاب في التخفيف عنهم وعدم الضغط عليهم، حتى لا تتحول الإمتحانات القادمة إلى كابوس، وتمر بسلام علي الطلبة بدون أي مشاكل نفسية.

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