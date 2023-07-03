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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 للمدارس الحكومية

رياض الأطفال
رياض الأطفال

انتهى تقديم رياض الأطفال في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي استمر شهر كامل بداية من 1 يونيه وحتى 30 يونيو 2023، على أن يتم إعلان تنسيق رياض الأطفال خلال أيام بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة المصالح الحكومية للعمل والمقرر لها غدًا الثلاثاء، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

تحدد مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال خلال شهر يوليو الجاري ، ويتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال الكترونيًا من خلال الروابط الإلكترونية التي تم خلالها تقديم رياض الأطفال .

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وكانت مديريات التعليم في المحافظات المختلفة قد بدأت في في تلقي طلبات تقديم رياض الأطفال بالمدارس  بداية من يوم الخميس 1 يونيه  إلى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023، ونوهت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بعد الانتهاء من مرحلة التقديم  بعدة أيام .

البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة 

توفر البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة نتيجة تنسيق رياض الأطفال الكترونيًا كما تم تقديم الطلب الكترونيًا ، وذلك عقب إعلانها من قبل المديرية ، ويستطيع طلاب رياض الأطفال في محافظة القاهرة اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال : 

الدخول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم رياض الأطفال 

ستظهر أمامك ثلاث خانات وهي استمارة التقديم والتي مازالت متاحة فقط لطلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس المتميزة لغات أمام المدارس الحكومية فقد انتهى تقديم رياض الأطفال في 30 يونيو الماضي على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال خلال الشهر الجاري ، ثم خانة طباعة الاستمارة ، وتعديل استمارة التقديم .

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موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 الإلكتروني وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة

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