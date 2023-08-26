السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفتح غدًا.. لينك تحويلات بين المدارس بالقاهرة 2023 وشروط التحويل

التحويلات بين المدارس
التحويلات بين المدارس

بدأ أولياء الأمور فى البحث عبر محرك جوجل، عن موقع التحويلات بين المدارس فى القاهرة بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، برئاسة أيمن موسى، أنه سيتم إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة غدا الأحد الموافق 27 أغسطس 2023.

موعد بدء وانتهاء التحويل بين المدارس فى القاهرة 2023

وأشار إلى أنه سيتم إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس الحكومية مرة أخرى ولمدة أسبوع، يبدأ من يوم الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023، تيسيرًا على أولياء الأمور، عبر الرابط المخصص للتحويل بين المدارس فى القاهرة (من هنا).

وتتاح الخدمة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

ووجهت المديرية بالتنبيه على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس الحكومية تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية.

ونوهت إلى أن التحويل الورقي (اليدوي) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط. 

موعد بداية الدراسة ودخول المدارس فى المعاهد الأزهرية 2023

تفاصيل التحويل الإلكتروني للطلاب بين مدارس القاهرة

شروط التحويل بين المدارس فى القاهرة 2023-2024

  • يتم التسجيل في تحويلات المدارس 2023/2024، من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.
  • اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
  • في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.
  • التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.
  • المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية.
  • استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.
  • إنهاء إجراءات تحويلات المدارس 2023/2024، بعد 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

 

المدارس التحويل القاهرة تحويلات المدارس التحويلات الإلكترونية بين المدارس المدارس الحكومية

الأكثر قراءة

موعد بداية الدوري المصري موسم 2023-2024

"البطولات الافتراضية لصافيناز كاظم".. لماذا تنبش قبور رموز مصر من وراء الشاشة؟

فايا يونان بعد غنائها فى مهرجان القلعة: "بقى فى خبز وملح بينا"

ضبط المتهم بسرقة "حنفيات" المياه من مسجد بالإسكندرية

وزير التعليم العالي يكرم جامعة أسيوط فى مسابقة "MOSAIC" كالأفضل فى الابتكار

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1056 مشروعًا للشباب بتكلفة 136 مليون جنيه ضمن مبادرة “مشروعك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة