تفتح غدًا.. لينك تحويلات بين المدارس بالقاهرة 2023 وشروط التحويل
بدأ أولياء الأمور فى البحث عبر محرك جوجل، عن موقع التحويلات بين المدارس فى القاهرة بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، برئاسة أيمن موسى، أنه سيتم إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة غدا الأحد الموافق 27 أغسطس 2023.
موعد بدء وانتهاء التحويل بين المدارس فى القاهرة 2023
وأشار إلى أنه سيتم إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس الحكومية مرة أخرى ولمدة أسبوع، يبدأ من يوم الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023، تيسيرًا على أولياء الأمور، عبر الرابط المخصص للتحويل بين المدارس فى القاهرة (من هنا).
وتتاح الخدمة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.
ووجهت المديرية بالتنبيه على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس الحكومية تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية.
ونوهت إلى أن التحويل الورقي (اليدوي) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.
شروط التحويل بين المدارس فى القاهرة 2023-2024
- يتم التسجيل في تحويلات المدارس 2023/2024، من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.
- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.
- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.
- المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية.
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.
- إنهاء إجراءات تحويلات المدارس 2023/2024، بعد 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.