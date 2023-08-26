تفتح غدًا.. لينك تحويلات بين المدارس بالقاهرة 2023 وشروط التحويل

بدأ أولياء الأمور فى البحث عبر محرك جوجل، عن موقع التحويلات بين المدارس فى القاهرة بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، برئاسة أيمن موسى، أنه سيتم إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة غدا الأحد الموافق 27 أغسطس 2023.

موعد بدء وانتهاء التحويل بين المدارس فى القاهرة 2023

وأشار إلى أنه سيتم إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس الحكومية مرة أخرى ولمدة أسبوع، يبدأ من يوم الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023، تيسيرًا على أولياء الأمور، عبر الرابط المخصص للتحويل بين المدارس فى القاهرة (من هنا).

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وتتاح الخدمة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

ووجهت المديرية بالتنبيه على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس الحكومية تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية.

ونوهت إلى أن التحويل الورقي (اليدوي) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

شروط التحويل بين المدارس فى القاهرة 2023-2024