تفاصيل التحويل الإلكتروني للطلاب بين مدارس القاهرة

بعد أن أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إعادة فتح باب التحويل الالكتروني للطلاب بين مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

ارتفعت معدلات البحث من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، الراغبين في التحويل، وفاتهم التحويل المرة الأولى، عن رابط التحويل الالكتروني بين المدارس، بعد إتاحتها مرة أخرى ، عبر محركات البحث جوجل.



تعليم القاهرة تعيد فتح باب التحويل الالكتروني بين المدارس

من جانبها، أعادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة .

وذلك لمدة اسبوعا، بداية من يوم الأحد 27 أغسطس 2023 إلى يوم السبت 2 سبتمبر 2023 ، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور.

وطالبت المديرية التعليمية من رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إبلاغ شركة ( أدفنسيز ) بإعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية .



رابط التحويل الالكتروني بين مدارس القاهرة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في التحويل الالكتروني بين المدارس الدخول عبر الرابط التالي وتسجيل البيانات اللازمة

https://eduserv.cairo.gov.eg/

خطوات التحويل من مدرسة لأخرى في محافظة القاهرة

وننشر في التقرير التالي خطوات التحويل من مدرسة لأخرى في محافظة القاهرة

-تبدأ الخطوات بالدخول على موقع التحويل الإلكتروني من خلال الضغط عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/

- ثم اختيار التحويلات المدرسية، ثم القيام بالدخول على تحويلات الطلاب لعام 2023-2024.

-ثم يتم الضغط على استمارة طلب تحويل، وقراءة التعليمات جيدًا.

-وفي الختام الضغط على كلمة استمرار التي تظهر في الأسفل، ومن ثم تظهر استمارة التحويل فيجب القيام بملئها.



ضوابط التسجيل بموقع التحويل بين المدارس



-يحق لولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط.

-ضرورة إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة، ثم كتابة الارقام باللغة الانجليزية فقط، ويجب كتابة المجموع رقم وليس نسبة أو أحرف، وتبدأ من مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى يكتب رقم 1.