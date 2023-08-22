يبحث طلاب الدبلومات عن موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس دور تاني.

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الإثنين، الموافق 21 أغسطس 2023 نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس دور تاني

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بمدارس التعليم الفني، برقم جلوس الطالب .

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ويستطيع طلبة الدبلومات الفنية 2023 الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا nategafany.emis.gov.eg

وإدخال رقم جلوس الطالب.

ثم تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس دور تاني.

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نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دور تاني نظام 3 سنوات

وجاءت نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث كما يلى:

نسبة النجاح 92.79%، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152)

نسبة النجاح 97.37%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552)

نسبة النجاح 93.01%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425)

نسبة النجاح 92.92%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450)

نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 نظام 5 سنوات

وفيما يخص نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس جاءت كالتالي:

• نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252)

• نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774)

• نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141)

• نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260)