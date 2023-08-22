جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023 وموعد ظهور النتيجة

جدول دور تاني تالتة ثانوي 2023، يهتم طلاب الصف الثالث الثانوي بمعرفة جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023 الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم للطلاب الراسبين في نتيجة الثانوية العامة الدور الاول 2023 .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانويه العامة 2023

ادى طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 عدد من المواد ضمن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 وهي كالتالي:

يوم السبت الموافق 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية .

يوم الأحد الموافق 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء.

اقرأ ايضا

المتبقي من جدول الدور الثانى للثانوية العامة 2023

ويستمر طلاب الثانوية العامة في أداء جدول الدور الثانى للثانوية العامة 2023 في المواد التالية :

-الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

-السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

-الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

- الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023

يؤدي امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023، 118.605 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين 763.206، والحاضرين 759.676، والناجحين 598.723 ونسبة النجاح 78.81 %، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81%، ووفق الشعبة الأدبية 78.74%، والشعبة العلمية رياضيات 78.78%، والعلمية علوم 78.62%، ذلك وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني خلال 10 ايام او اسبوعين عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنـــــــا https://g12.emis.gov.eg/

وفور ظهور نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2023 سيتم تحديث الرابط بـ نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يتم حساب نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 يحق لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى.

ويسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.