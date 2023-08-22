الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تتيح نتيجة الدبلومات الفنية بالمدارس برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بمدارس التعليم الفني، برقم جلوس الطالب، صباح اليوم بنسبة نجاح 92.4%.

جاءت نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بعد أن اعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عصر أمس الاثنين.

وجاءت نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث كما يلى:

  • نسبة النجاح 92.79%، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152)
  • نسبة النجاح 97.37%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552)
  • نسبة النجاح 93.01%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425)
  • نسبة النجاح 92.92%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450)

ونسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%، في حين نسبة النجاح في الدورين 98.77%، بمدارس التعليم والتدريب المزدوج تتضمن:

2668 عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي)، و2603 إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات 

وبنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%، ونسبة النجاح في الدورين 98.88%، بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية.

وفيما يخص نسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فكانت 380 عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي، بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21% ، ونسبة النجاح في الدورين 99.16%. 

ونسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%

وفيما يخص نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس جاءت كالتالي:

• نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%، وعدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) 

• نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774)  

• نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141)        

• نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%، عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260)      

بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%، نسبة النجاح في الدورين 98.28%، إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308

الدبلومات الفنية الدور الثانى الثانوي الصناعى التكنولوجيا التطبيقية الثانوى الفندقى الثانوي الزراعي الدور الثاني 2023 تعليم الثانوى الصناعى طلاب الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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