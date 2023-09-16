بالتزامن مع بدايتها في المدارس.. كل ما تريد معرفته عن مجموعات الدعم المدرسي

بدأت العديد من المديريات التعليمية اليوم السبت فى مجموعات الدعم المدرسية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم البدء في مجموعات الدعم قبل بداية العام الدراسي الجديد، في هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عنها.

أكدت المديريات التعليمية والإدارات بدء تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي للطلاب خاصة فى الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، بأسعار مناسبة.

مجموعات الدعم هى بديل مناسب للدروس الخصوصية.

يشارك فيها أفضل وأشهر المعلمين بالمدارس، كما أنه من حق الطالب التسجيل فى اى مجموعة سواء داخل مدرسته المقيد فيها أو خارجها.

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