بالتزامن مع بدايتها في المدارس.. كل ما تريد معرفته عن مجموعات الدعم المدرسي
بدأت العديد من المديريات التعليمية اليوم السبت فى مجموعات الدعم المدرسية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم البدء في مجموعات الدعم قبل بداية العام الدراسي الجديد، في هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عنها.
- أكدت المديريات التعليمية والإدارات بدء تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي للطلاب خاصة فى الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، بأسعار مناسبة.
- مجموعات الدعم هى بديل مناسب للدروس الخصوصية.
- يشارك فيها أفضل وأشهر المعلمين بالمدارس، كما أنه من حق الطالب التسجيل فى اى مجموعة سواء داخل مدرسته المقيد فيها أو خارجها.
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- مجموعات الدعم المدرسي تأتي تخفيفًا من على كاهل أولياء الأمور مقارنة بأسعار الدروس الخصوصية.
- مع انطلاق العام الدراسى الجديد سيكون هناك محتوى رقمي ومواد تعليمية على موقع الوزارة وفي القنوات والمنصات بالإضافة إلى شرح المعلمين في المدارس ومجموعات الدعم المدرسي.
- يوجد قرار وزاري صدر فى 2023 يتيح للمعلم أن يحصل على حقه من المجموعة في وقتها وليس بعد أن يورد مبلغ منها للوزارة وهذا زود إقبال المعلمين على مجموعات الدعم.
- الأسعار بتختلف من منطقة لأخرى.. يعني في الأماكن الشعبية مثلًا ممكن تبدأ المجموعة من سعر 25 جنيهًا بس في منطقة أخرى مثل زايد أو التجمع ممكن تبدأ من 50 جنيهًا.
- يخصص 80% من عائد مجموعات الدعم لصالح المعلم بعد خصم الضريبة.
- مقابل الاشتراك بالمجموعات تبلغ قيمة الحد الأدنى 20 جنيهًا، والحد الأقصى 80 جنيهًا لصفوف الشهادات المحلية العامة بالمدارس الرسمية.
- الحد الأدنى 20 جنيهًا والأقصى 50 جنيهًا لصفوف النقل.
- أما بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة "لغات" والخاصة والمعاهد القومية فيبلغ الحد الأدنى 30 جنيهًا، والحد الأقصى 100 جنيه لصفوف الشهادات المحلية / العامة.
- حد أدنى 30 جنيهًا وحد أقصى 60 جنيهًا لصفوف النقل.
- لا يقل زمن الحصة عن ساعة ونصف.
- سيتم خفض نسبة 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
- يقوم مدير عام الإدارة التعليمية باختيار عدد من المدارس (3-5) بالإدارة التعليمية، وتُشكل لجنة برئاسته؛ لمتابعة كل ما يخص مجموعات الدعم.
- تختار اللجنة القاعات المناسبة حسب الحجم، والموقع الجغرافي؛ لمراعاة الانتشار الجغرافي المناسب بكل إدارة تعليمية والإعلان والتنظيم، والإشراف على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى المديرية متوافقًا مع رغبات الطلاب.
- يجوز الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم الدعم في بعض المواد، وتتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسى.
- يتم تقييم المدرسين غير العاملين بالتربية والتعليم نحو استمرارهم من عدمه بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها.