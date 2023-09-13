الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل الدرس الأول فى منهج الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي 2023

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

يسعى العديد من أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائى لمعرفة المنهج الجديد الذي سوف يقدم للطلاب خلال العام الدراسي المقبل والمقرر بدايته فى 30 سبتمبر الجارى، ويبحث أغلب أولياء الأمور عن منهج الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي 2023.

منهج الدراسات للصف السادس الابتدائي 2023

فى هذا السياق، تنشر الدستور منهج الصف السادس الابتدائي الجديد مادة الدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى كافة المعلومات عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد والتى أعلن عنها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

إقرأ ايضا 

txt

جودة التعليم: متر مربع لكل متعلم شرط اعتماد المؤسسة التعليمية

الدرس الأول فى منهج الدراسات للصف السادس الابتدائي 2023

ويبدأ الدس الأول من منهج الدراسات فى الصف السادس الابتدائي بدرس «الوطن العربي» وهو عنوانا للدرس الأول في منهج الصف السادس الابتدائي 2023 دراسات  وهذا موضوع من ضمن الموضوعات التى وقع  عليه الاختيار من لجنة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم في مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي في المقرر الجديد.

ويبدأ الدرس باستعراض حدود الوطن العربي، وهي كالتالي:

الجزء الأول من الدرس: الشمال: يحده من الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس، الشرق: يحده من الشرق زجروس، والخليج العربي، وخليج عمان، الجنوب: يحده من الجنوب البحر العربي، والمحيط الهندي، والصحراء الكبرى، الغرب: يحده من الغرب المحيط الأطلنطي.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات عبر بوابة التعليم

رابط تحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات pdf

منهج علوم الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات pdf للفصلين الأول والثاني

يشمل تقسيم دول الوطن العربي، وعددها 22 إلى دول آسيوية وأفريقية، كما يلي:

دول الجناح الآسيوي تمثل 28% من المساحة (12 دولة): السعودية – اليمن – عمان – الإمارات – قطر – البحرين – الكويت – العراق – سوريا – لبنان – فلسطين – الأردن.

دول الجناح الإفريقي (10 دول): مصر – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – الصومال – جيبوتي – السودان – جزر القمر.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه فى 30 سبتمبر على أن يتم تدريس المنهج الجديد بداية من 30 سبتمبر.

التربية والتعليم منهج الدراسات منهج الدراسات للصف السادس الابتدائي منهج الدراسات الاجتماعية منهج الصف السادس الابتدائي الجديد الصف السادس الابتدائي الوطن العربى

مواد متعلقة

"هتكتشف ذاتك".. ماذا يقول منهج القيم الجديد للصف السادس الابتدائي؟

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 وأرق رسائل التهنئة بقدومه

أخبار الظهيرة| مصر تمتلك كوادر طبية على أعلى مستوى.. ومبابى يتصدر قائمة أفضل 10 لاعبين

"الأرصاد": نودع تأثيرات "دانيال" اليوم.. وبدء تراجع درجات الحرارة

متى موعد المولد النبوي الشريف 2023 ؟.. أبرز رسائل التهنئة بـ المولد النبوى الشريف

آخر موعد لـ المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 والكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

قبل الإعلان الرسمي.. ننشر أغلفة كتب المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي (صور)

«مهارات حياتية».. ننشر المحتوى الجديد لمنهج اللغة العربية للصف السادس الإبتدائي

الأكثر قراءة

"ابنى عندك يا رب".. والد أحد ضحايا العاصفة "دانيال" يتحدث لـ"الدستور"

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

أهالى الدقهلية يشيعون جثمان الشيف خالد أحد ضحايا عاصفة دانيال

صور ضحايا أبناء قرية "الشريف" ببنى سويف جراء العاصفة "دانيال" فى ليبيا

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟