تفاصيل الدرس الأول فى منهج الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي 2023

يسعى العديد من أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائى لمعرفة المنهج الجديد الذي سوف يقدم للطلاب خلال العام الدراسي المقبل والمقرر بدايته فى 30 سبتمبر الجارى، ويبحث أغلب أولياء الأمور عن منهج الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي 2023.

منهج الدراسات للصف السادس الابتدائي 2023

فى هذا السياق، تنشر الدستور منهج الصف السادس الابتدائي الجديد مادة الدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى كافة المعلومات عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد والتى أعلن عنها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

إقرأ ايضا

الدرس الأول فى منهج الدراسات للصف السادس الابتدائي 2023

ويبدأ الدس الأول من منهج الدراسات فى الصف السادس الابتدائي بدرس «الوطن العربي» وهو عنوانا للدرس الأول في منهج الصف السادس الابتدائي 2023 دراسات وهذا موضوع من ضمن الموضوعات التى وقع عليه الاختيار من لجنة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم في مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي في المقرر الجديد.

ويبدأ الدرس باستعراض حدود الوطن العربي، وهي كالتالي:

الجزء الأول من الدرس: الشمال: يحده من الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس، الشرق: يحده من الشرق زجروس، والخليج العربي، وخليج عمان، الجنوب: يحده من الجنوب البحر العربي، والمحيط الهندي، والصحراء الكبرى، الغرب: يحده من الغرب المحيط الأطلنطي.

يشمل تقسيم دول الوطن العربي، وعددها 22 إلى دول آسيوية وأفريقية، كما يلي:

دول الجناح الآسيوي تمثل 28% من المساحة (12 دولة): السعودية – اليمن – عمان – الإمارات – قطر – البحرين – الكويت – العراق – سوريا – لبنان – فلسطين – الأردن.

دول الجناح الإفريقي (10 دول): مصر – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – الصومال – جيبوتي – السودان – جزر القمر.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه فى 30 سبتمبر على أن يتم تدريس المنهج الجديد بداية من 30 سبتمبر.