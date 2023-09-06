منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات pdf للفصلين الأول والثاني

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات pdf.. من ضمن الموضوعات التي شغلت تفكير واهتمام الكثير من أولياء الأمور.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الأباء والامهات بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات pdf، وذلك إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن وضع المنهج الجديد للصف السادس الابتدائي.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور بمحافظات مصر لمعرفة كل ما هو جديد ويشمل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024، يرصد لكم موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يزداد البحث عنها مؤخراً وإليكم محتوى الدرس الأول في مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات pdf

يذكر أن، أعلنت لجنة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق أسم الوطن العربي ليكون عنوانا للدرس الأول في مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي 2024، وإليكم أبرز الأجزاء المحددة لدروس مادة الدراسات في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد:

الفصل الاول في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد

الشمال: يحده من الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس.

الشرق: يحده من الشرق زجروس، والخليج العربي، وخليج عمان.

الجنوب: يحده من الجنوب البحر العربي، والمحيط الهندي، والصحراء الكبرى.

الغرب: يحده من الغرب المحيط الأطلنطي.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات pdf

الفصل الثاني في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد ( تقيسم دول الوطن العربي )

دول الجناح الآسيوي تمثل 28% من المساحة (12 دولة): السعودية – اليمن – عمان – الإمارات – قطر – البحرين – الكويت – العراق – سوريا – لبنان – فلسطين – الأردن.

دول الجناح الإفريقي (10 دول): مصر – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – الصومال – جيبوتي – السودان – جزر القمر.

ويسلط الدرس الضوء على أن أصغر دولة عربية من حيث المساحة في آسيا هي البحرين، وفي إفريقيا هي الجزائر.