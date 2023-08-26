منهج مادة اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائى 2023

٣٥ يوما تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء العام الدراسي الجديد.

وارتفعت معدلات البحث من طلبة وطالبات وأولياء أمور ومعلمين الصف السادس الابتدائي، عبر محركات البحث جوجل، للبحث عن منهج مادة اللغة العربية، لأنه يعد منهجا جديدا، لأن الصف السادس الابتدائي هذا العام ضمن منظومة التعليم الجديد التي من رياض الأطفال لهؤلاء الطلاب.

وازدادت محركات البحث جوجل، من أجل التعرف على المنهج الجديد لمادة اللغة العربية، المعد وفقا لنظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2023



وجاء منهج مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول، شمل ما يلي:

القراءة، الوحدة الأولى : حياتك بين يديك .. درس مفتاح الحياة.

وفي كتاب ذو الموضوع الواحد الفصل "الأول، الثاني، الثالث، الرابع".

وفي فرع النصوص "نصائح أب قرآن كريم سورة هود من الآية 41 - 44 حفظ"، "كن قويا شعر حفظ"، "الطماع"، "الدجاجة"، "شعر دراسة"، "كن إنسان شعر حفظ".

وفي فرع النحو، دراسة على كل ما سبق، أنواع الخبر، كان وأخواتها، أنواع خبر كان وأخواتها، ثم الإملاء، بالإضافة إلى الهمزة المتوسطة، الهمزة المتطرفة.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 /2024

٣٠ سبتمبر 2023، موعد انطلاق العام الدراسي المقبل في كل المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة على مستوى الجمهورية لطلاب كافة المراحل التعليمية المختلفة، وفقاً للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفقاً للخريطة الزمنية، الفصل الدراسي الأول، يستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 يناير 2024.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

بينما تنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم 9 يناير وتستمر حتى يوم 26 يناير 2024.

بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وامتحانات الدبلومات الفنية السبت الموافق 1 يونيو 2024 وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

وفيما تخص إجازة نصف العام، وفقا للخريطة الزمنية للعام المقبل، تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير وتنتهي يوم 8 فبراير 2024 لمدة 15 يوما.

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