تصاعدت حدة البحث عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يرغب الطلاب في معرفة كافة المناهج الدراسية للمواد التي سيخضعون لدراستها خلال العام المقبل.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 اللغة العربية

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء المركز القومي لتطوير المناهج عن وضع الملامح النهائية لقائمة دروس منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 حيث أكد أنه تم التركيز في المناهج الحديثة لطلاب 6 ابتدائي على المفاهيم الكبرى لإعداد طالبا قادرا على التفكير والإبداع، وذلك خلال المناهج الدراسية المصرية الحديثة ذات الملامح الدولية.

وجاء منهج مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول كما يلي:-

القراءة

الوحدة الأولى : حياتك بين يديك .. درس مفتاح الحياة.

كتاب ذو الموضوع الواحد الفصل ( الأول، الثاني، الثالث، الرابع).

نصوص

نصائح أب قرآن كريم سورة هود من الآية 41 - 44 حفظ.

كن قويا شعر حفظ.

الطماع والدجاجة شعر دراسة.

كن إنسان شعر حفظ.

النحو

دراسة على كل ما سبق

أنواع الخبر.

كان وأخواتها.

أنواع خبر كان وأخواتها.

الإملاء

الهمزة المتوسطة.

الهمزة المتطرفة.

موعد العام الدراسي المقبل 2023-2024 في المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق العام الدراسي المقبل في كافة المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة على مستوى الجمهورية لطلاب كافة المراحل التعليمية المختلفة والذي ينطلق يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث يستمر الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 5 يناير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

وتنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم 9 يناير وتستمر حتى يوم 26 يناير 2024 فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وامتحانات الدبلومات الفنية السبت الموافق 1 يونيو 2024 وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

تبدأ إجازة نصف العام وفقا للخريطة الزمنية للعام المقبل يوم السبت الموافق 27 يناير وتنتهي يوم 8 فبراير 2024 لمدة 15 يوم.