الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات.. وموعد العام الدراسي الجديد

طلاب الابتدائي 
طلاب الابتدائي 

يعتبر منهج الدراسات من أهم المناهج فى المرحلة الابتدائي خاصة مع تطبيق النظام التعليمي الجديد، وبالتزامن مع تطوير المناهج تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان منهج جديد للصف السادس الابتدائي فى مادة الدراسات للعام الجديد 2024، فى هذا السياق ترصد الدستور أهم المعلومات عن منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى ملامح منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات، وذلك بالتزامن مع أنتهاء المركز القومى لتطوير المناهج منه. 

وقالت المصادر خلال تصريحاتها: تتضمن أهم ملامح تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائي الآتي بناء مناهج جديدة قائمة على إنتاج المعرفة والمناهج المتكاملة بالاضافة إلى التركيز على النواحي الشخصية والمهارات الحياتية والتعلم مدى الحياة وحسبما أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم عن منهج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 فقد قال إنه تم التركيز على المفاهيم الكبرى لإعداد طالب قادر على التفكير والإبداع يجري حاليا عملية تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي والمناهج المصرية ستكون ذات ملامح دولية.

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موعد إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد عقب إجتماع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى قريبًا.

حيث  تستعد  وزارة التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وكانت قد تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات بشأن بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، منتصف شهر سبتمبر القادم.

ونفت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، ما تم تداوله، مؤكده أن هذا الكلام المتداول غير صحيح وغير رسمي وليس له أي أساس من الصحة.

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