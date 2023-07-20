شارك فى وضعه خبراء دوليون.. ملامح منهج الصف السادس الابتدائى الجديد

تسير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازي، بانتظام شديد في قطار تطوير المناهج، وبداية من العام الدراسي الجديد 2024 سيكون هناك منهج جديد للصف السادس الابتدائي على غرار ما حدث في الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

وكشفت مصادر بالوزارة لـ"الدستور"، عن ملامح منهج الصف السادس الابتدائي المقرر تطبيقه.

وقالت المصادر إن هذا المنهج بمعايير دولية يعتمد على الفهم والأنشطة أكثر من الحفظ، على أن يتم تدريب المعلمين على منهج الصف السادس الابتدائي الجديد على غرار ما حدث في منهج الصفين الرابع والخامس.

وأضافت: "ستقرر تقييمات وامتحانات مختلفة على غرار الصفين الرابع والخامس الابتدائي تشمل أكثر من امتحان خلال الفصل الدراسي الواحد، بالإضافة إلى الأنشطة وامتحانات الفصلين الدراسيين".

وتابعت المصادر أن هذا المنهج أعده خبراء التربية بالإضافة إلى خبراء دوليين، وسيعتمد بشكل كبير على الفهم والأنشطة وتنمية المهارات.

وفى وقت سابق، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه كان لا بد من إعادة النظر في المناهج وتطويرها، ليكون الطالب قادرًا على التعلم المستمر، موضحًا أن المناهج توازن المناهج العالمية، حيث شاركت فيها خبرات دولية وبدأ بناء المناهج الجديدة من رياض الأطفال ووصلت إلى الصف الخامس الابتدائى وأيضًا جارٍ تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي لأن تطوير المناهج تطوير دولة وليس وزيرًا وكان لا بد من استكمال المنظومة.

ولم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حتى الآن موعد العام الدراسي 2024 على أن يتم إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 بعد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.