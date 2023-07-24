الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات اجتماعية

وزير التعليم
وزير التعليم

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات الاجتماعية، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بهذه الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم ومعلمي المرحلة الابتدائية، للتعرف على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد للصف السادس الابتدائي، ضمن منظومة التعليم الجديدة.

 

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم الانتهاء خلال ايام، من وضع مناهج الصف السادس الابتدائي، ضمن منظومة التعليم الجديدة، حيث يعد الصف السادس الابتدائي، العام الدراسي الجديد 2023/2024، استمرارا لمنظومة التعليم الجديدة بالصفوف الدراسية المختلفة.

وشدد المصدر، انه جار تخفيف المناهج لتناسب الفئة العمرية لهؤلاء الطلاب.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وعلى صعيد آخر، تستعد  وزارة التربية والتعليم، لإعلان تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وكانت قد تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات بشأن بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، منتصف شهر سبتمبر القادم.

ونفت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، ما تم تداوله، مؤكده أن هذا الكلام المتداول غير صحيح وغير رسمي وليس له أي أساس من الصحة.

وكشفت الوزارة، أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، مشددة على أنه لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى الآن.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 -لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات- بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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