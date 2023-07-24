الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والجامعات

المدارس
المدارس

تحدد وزارتي التعليم والتعليم العالي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 وفق الخارطة الزمنية التي تضعها كل منهما على حدة ، وتشمل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 وموعد نهاية العام وتفاصيل العام الدراسي، وتوضح الدستور في التقرير التالي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024. 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس 

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس سواء الحكومية أو الرسمية، ومن المتوقع أن يتم إعلان موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 بعد انتهاء عملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة وإعلان نتيجة 3 ثانوى عام مع بداية أغسطس المقبل. 

موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023-2024 في المدارس الحكومية والخاصة واللغات

منهج الصف السادس الابتدائي 2024 وموعد العام الدراسي المقبل

ومن المتوقع أن يكون بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر كما كان متبع في العام الماضي حيث تم تأجيل الدراسة من سبتمبر حتى مطلع أكتوبر . 

وتشمل الخارطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، وموعد انتهائه وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني وعدد أيام الدراسة بكل منهما . 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات

تعلن وزارة التعليم العالي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والتي بدأت العام الماضي في مطلع شهر أكتوبر مع بداية المدارس حيث تم توحيد مواعيد بدء الدراسة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والأزهر الشريف. 

ومن المقرر أن تعلن الجامعات موعد بداية العام الدراسي خلال الأسابيع المقبلة وغالبا بعد أن تنتهي اعمال مكتب تنسيق الجامعات والتي تبدأ فور إعلان نتيجة 3 ثانوي عام وبدأ التقديم للجامعات. 

txt

متي تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023؟ ورابط موقع النتائج

بداية العام الدراسي الجديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 نتيجة 3 ثانوي مكتب تنسيق الجامعات وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والجامعات

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

أول رد من اتحاد الكرة على رحيل فيتوريا لتدريب أهلى جدة

بـ16 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة حاسمة لمتجري المواد المخدرة بالإسكندرية

الفيومى: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصرى إيجابية رغم التحديات

إحالة دعوى إلغاء حفل ترافيس سكوت إلى هيئة مفوضى الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب