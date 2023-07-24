موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والجامعات

تحدد وزارتي التعليم والتعليم العالي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 وفق الخارطة الزمنية التي تضعها كل منهما على حدة ، وتشمل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 وموعد نهاية العام وتفاصيل العام الدراسي، وتوضح الدستور في التقرير التالي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس سواء الحكومية أو الرسمية، ومن المتوقع أن يتم إعلان موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 بعد انتهاء عملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة وإعلان نتيجة 3 ثانوى عام مع بداية أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن يكون بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر كما كان متبع في العام الماضي حيث تم تأجيل الدراسة من سبتمبر حتى مطلع أكتوبر .

وتشمل الخارطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، وموعد انتهائه وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني وعدد أيام الدراسة بكل منهما .

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات

تعلن وزارة التعليم العالي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والتي بدأت العام الماضي في مطلع شهر أكتوبر مع بداية المدارس حيث تم توحيد مواعيد بدء الدراسة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والأزهر الشريف.

ومن المقرر أن تعلن الجامعات موعد بداية العام الدراسي خلال الأسابيع المقبلة وغالبا بعد أن تنتهي اعمال مكتب تنسيق الجامعات والتي تبدأ فور إعلان نتيجة 3 ثانوي عام وبدأ التقديم للجامعات.