الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023-2024 في المدارس الحكومية والخاصة واللغات

العام الدراسى
العام الدراسى

موعد بدء العام الدراسى الجديد فى المدارس الحكومية والخاصة واللغات 2023/2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024 

يتوقع المهتمون بالشأن التعليمي أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الأيام القليلة القادمة من الإعلان عن موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024 لجميع الصفوف الدراسية وجميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سواء الحكومية أو الخاصة أو التجريبية أو اللغات وكذلك موعد بدء العام الدراسى الجديد لطلاب الجامعة .

وأشارت العديد من الأنباء المتداولة إلى توقع بداية العامة الدراسة الجديد خلال النصف الأخير من شهر سبتمبر القادم 2023.

موعد بداية الدراسة 2024 فى المدارس

منهج الصف السادس الابتدائي 2024 وموعد العام الدراسي المقبل

مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس

وطبقا لما تم تداوله من معلومات فإن بداية العام الدراسي فى نهاية سبتمبر 2024 أو في الأول من أكتوبر 2024 فإنه مع بدء الدراسة 2024 يبدأ الترم الأول في العام الدراسي 2024 ليستمر فترة تصل لنحو 14 أسبوعا، على أن يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم 14 يناير 2024.

موعد بدء الفصل الدراسى الثانى 2024

حسب ماتم تداوله من أنباء فإن  موعد بدء الدراسة 2024 في بداية أكتوبر القادم وسوف تبدأ فترة الفصل الدراسي الثاني في الحادي عشر من شهر فبراير 2024 وينتهي العام الدراسي 2024 لجميع المستويات في الثامن من يوليو 2024.

وينتظر الطلاب والمدرسون والقائمين على شأن  العملية التعليمية فى مصر، حسم وزارة التربية والتعليم لموعد بدء الدراسة 2024 رسميًا خلال الأيام المقبلة.

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