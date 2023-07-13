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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية الدراسة 2024 فى المدارس

الدراسة
الدراسة

موعد بداية الدراسة 2024.. يسعى الطلاب في المدارس والجامعات، خاصة بعد انتهاء امتحانات نهاية العام، إلى البحث عن الإجابات على العديد من الأسئلة، ومنها موعد بدء الدراسة للعام 2024.

 ويتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى قرار ستصدره وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن، حتى يتمكنوا من الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

موعد بداية الدراسة 2024

كانت قد أٌثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد انتشار أخبار تزعم تحديد يوم 15 سبتمبر 2023 ليكون موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 2023-2024 في مصر لطلاب المدارس.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إصدار بيان رسمي عن موعد بدء الدراسة لعام 2024 في مصر لطلاب المدارس بعد انعقاد المجلس الأعلى للتعليم والتوافق على التاريخ النهائي. 

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانجراف وراء الأخبار غير الرسمية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام فقط بالإعلانات الرسمية على صفحات وزارة التربية والتعليم.

مصروفات العام الدراسي الجديد 

وفي سياق متصل، جاءت مصروفات العام الدراسي الجديد لجميع الصفوف الدراسية 2023/ 2024 كالتالي:

مصروفات العام الدراسي الجديد من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي : 305 جنيهات.

مصروفات العام الدراسي الجديد من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي : 205 جنيهات.

مصروفات العام الدراسي الجديد الصف الاول الثانوي العام : 520 جنيها.

مصروفات العام الدراسي الجديد من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام: 505 جنيهات.

مصروفات العام الدراسي الجديد الصف الاول الثانوي بالتعليم الثانوي الفني : 220 جنيها.

مصروفات العام الدراسي الجديد باقي صفوف التعليم الثانوي الفني : 205 جنيهات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسي الجديد 

وتأتى الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسي الجديد:

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لطلاب المدارس الحكومية.
3- الطلاب الأيتام الذين فقدوا أبويهم.
4- أبناء المرأة المعيلة أو المطلقة أو المهجورة من العائلة.
5- أبناء المكفوفين وذوي الإعاقات الخاصة.
6- الذكور الذين تم إطلاق سراحهم حديثًا من السجون ولا يمتلكون دخلاً ثابتًا، وسيتم دراسة حالتهم اجتماعيًا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد قررت في العام الدراسي الماضي تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ في 1 أكتوبر 2022.

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