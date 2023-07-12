موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

مع انتهاء العام الدراسي في كافة المراحل الدراسية شغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 عبر جوجل، ويزداد البحث خلال الساعات الحالية، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاقه في داخل المدارس الفترة المقبلة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس.

وتزايدت عمليات البحث عن ميعاد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس، وذلك يكون في ظل رغبة الطلاب وأولياء أمورهم التعرف على التوقيت الرسمي لإعلان موعد بدء العام الدراسي الجديد، وذلك للاستعداد وتجهيز جميع المستلزمات الخاصة بهذه المناسبة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس 2023-2024

وحول ميعاد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس 2023-2024، فمن المفترض أن سيكون موعد بدء العام الدراسي الجديد في 2023-2024 وهو نهاية شهر سبتمبر لعام 2023 أو مع الأيام الأولى في شهر أكتوبر 2023، وذلك يكون كما هو متبع بكل عام دراسي جديد.

ووفقًا للتوقعات قد يكون ميعاد بدء العام الدراسي الجديد في جميع المدارس 2023-2024 في اليوم الأول من شهر أكتوبر 2023 على أن سيتم إجراء كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول، في يوم 14 يناير 2024، وسوف تبدأ فترة الفصل الدراسي الثاني بالحادي عشر من شهر فبراير 2024 وسينتهي العام الدراسي 2024 لكافة المستويات في الثامن من شهر يوليو 2024.

حقيقة بدء العام الدراسي الجديد في المدارس 15 سبتمبر

وحول حقيقة انطلاق العام الدراسي الجديد في يوم 15 سبتمبر 2023، وأكدت التقارير أن كل ما سيقال بشأن تحديد في يوم 15 سبتمبر 2023 لكي يكون موعد بدء الدراسة لعام 2024 في مصر لجميع طلاب المدارس وهو كلام غير رسمي.

وأشارت التقارير إلى أن سيكون تحديد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لن سيتم قبل موعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم، وذلك قبل الجامعي الذي سيتم على أساسه اعتماد الخريطة الزمنية الجديدة في العام الدراسي الجديد، وبمجرد الانعقاد للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ستصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال بيانا رسميا للإعلان عن موعد بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2024.