موعد بداية الدراسة فى الجامعات 2023-2024

موعد بداية الدراسة في الجامعات 2023 - 2024.. يبحث الطلاب من جميع الفرق الدراسية والمستقبلين في الحياة الجامعية عن موعد بدء العام الدراسي 2024 في مصر، ومتى ستفتح الكليات أبوابها لاستقبالهم في الفصل الدراسي الجديد.

موعد بداية الدراسة في الجامعات 2023 - 2024

ونرصد في التقرير التالي موعد بداية الدراسة في الجامعات 2023 - 2024:

سيتم تحديد موعد بدء الدراسة للجامعات في مصر لعام 2024 من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد اجتماع يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بحضور أعضاء المجلس وأمينه، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقًا لتوقعات موعد بدء الدراسة 2024 تكون بداية العام الدراسي 2024 في الأول من أكتوبر 2023 ومع بدء الدراسة 2024 يبدأ الترم الأول في العام الدراسي 2024 ليستمر فترة تصل لنحو 14 أسبوعا، على أن يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم 14 يناير 2024.

وإذا كان موعد بدء الدراسة 2024 في بداية أكتوبر القادم ستبدأ فترة الفصل الدراسي الثاني في الحادي عشر من شهر فبراير 2024 وينتهي العام الدراسي 2024 لجميع المستويات في الثامن من يوليو 2024.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2024 في مصر؟

ومن المتوقع أن يكون موعد بدء الدراسة 2024 في مصر في أول شهر أكتوبر 2023، وفي انتظار حسم وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة 2024 رسميًا خلال الأيام المقبلة لكافة مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة والخاصة للغات.

بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024



الجدير بالذكر أنه سوف تُعلن وزارة التعليم العالي موعد بدء العام الدراسي 2024 للجامعات والمعاهد العليا، وعادة ما تكون بداية العام الدراسي 2024 للجامعات في نفس موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس، كما حدث في السنوات الماضية.