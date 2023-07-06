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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023_2024

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

ومن المتوقع أن يبدأ العام الدراسي الجديد مع بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2023، وقد يبدأ العام الدراسي الجديد في أول أكتوبر 2023.

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023_2024 

وخلال الأيام القليلة الماضية، ستقوم وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد رسميًا في الأيام المقبلة لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وبدأ الأهالي بالفعل في التقديم على المدارس، حيث تستقبل وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الحالية طلبات التقديم للالتحاق بالمدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي 2023 – 2024.

وعادة يكون بداية العام الدراسي الجديد هو ما يشغل جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، لذلك يرغبون في معرفة موعد العودة للدراسة حتى يتمكنوا من الاستعداد للعام الدراسي الجديد ومن المحتمل أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الدراسة العام الدراسي 2024 - 2023.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 والأوراق المطلوبة في موقع التنسيق

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023_2024 

وغالبا ما تكون بداية العام الدراسي 2024 للجامعات في نفس موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس، وسيحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة 2024 رسميا خلال اجتماعاته المقبلة خلال شهر يوليو الجاري، بالتزامن مع الاستعداد لبدء تنسيق الجامعات 2024.

وتعمل وزارة التربية والتعليم حاليًا على اعتماد الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/ 2023، وستشمل هذه الخريطة موعد بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات والإجازات المقررة خلال الفترة المقبلة.

حيث سيتم معرفة خريطة الفصل الدراسي الأول والثاني بالإضافة إلى موعد الإجازات الرسمية وحضور الايام الفعلية، ومعرفة موعد الامتحانات الشفوية لكافة صفوف النقل.

جدير بالذكر أن التقديم للالتحاق بالمدارس في العام الدراسي الجديد، يستمر طوال شهر يونيو الماضي على المنصة الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات.

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