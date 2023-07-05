رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 والأوراق المطلوبة

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 أصبح على رأس المهام التي تشغل أولياء الأمور خلال الفترة الحالية بالتزامن مع فتح باب تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وتسائل أولياء الأمور عن تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، وذلك لمعرفة الخطوات التي يمكن من خلالها التقديم لأبنائهم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية.

وأعلن الأزهر الشريف فتح تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 للعام الدراسي الجديد، وذلك بشروط محددة أهمها ألا يكون سن المتقدم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي يقل عن 6 سنوات، وألا يكون سن المتقدم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي يزيد عن 9 سنوات.

الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

- شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب.

- صورة من بطاقة الطفل الصحية بعد التأكد من الأصل.

- صورة نموذج طلب الالتحاق على موقع التنسيق الإلكتروني.

- صورة بطاقة الأب والأم الشخصية.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه.

- الدمغات التعليمية والصحية اللازمة من مكاتب البريد.

- 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

- 5 أظرف، يتم كتابة عنوان الطفل عليها على أن يلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

ويستطيع أولياء الأمور البدء في تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، وذلك فور فتح باب التقديم عبر بوابة الأزهر الشريف ثم إتباع عدد من الخطوات وهي:

- الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف https://www.azhar.eg/splash.html.

- اختيار تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

- تسجيل بيانات الطالب.

- ملئ طلب التقديم.

- كتابة بيانات التلميذ.

- كتابة بيانات ولي الأمر.

- كتابة بيانات ورغبات المعاهد المراد الإلتحاق بها

- قم بتحميل الوثائق المطلوبة

- وضع علامة الموافقة على الفقرة الأخيرة من الاستمارة الإلكترونية .

- الفقرة عبارة عن إقرار من ولي الأمر بصحة البيانات والرغبات المكتوبة.

- طباعة طلب التقديم بعد الانتهاء من تسجيله.