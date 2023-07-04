موعد نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023.. يبحث أولياء الأمور في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل عن عن موعد نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للأهالي التقديم إلكترونيًا.

ومن خلال موقع “الدستور” وحرصا على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور نرصد في التقرير التالي: كيفية استعلام نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 من خلال نفس رابط التقديم، كما سنتعرف على أهم الأوراق المطلوبة للتقديم، وموعد بداية التقديم للعام الدراسي الجديد.

للاستعلام عن موعد نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي 2023 يرجى اتباع هذه الخطوات:

موعد نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023..أولًا يجب الدخول على بوابة مركز المعلومات من خلال هــذا الرابــط.

إدخال الرقم القومي الخاص بولي الأمر.

يُدخل ولي الأمر كلمة المرور التي اختارتها عند تسجيل الحساب على بوابة مركز المعلومات.

من هنا يبحث عن خدمات ولي الأمر، ثم الضغط على “نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023”.

كتابة الرقم الخاص بالطفل، والمدوّن بشهادة الميلاد الكمبيوتر.

هنا يكتب الرقم السري الخاص بالحساب، ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم على الصف الأول الابتدائي.



موعد نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي 2023.. الأوراق المطلوبة

موعد نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023.. وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ولي الأمر يستطيع اصطحاب الطفل للتقديم في المدرسة بعد إعلان نتيجة التنسيق على أن يتم تحضير الأوراق والمستندات المطلوبة التالية:

1. أصل شهادة الميلاد + صورة منها.

2. 6 صور شخصية حديثة للطفل.

3. أصل وصورة بطاقة ولي الأمر للإطلاع عليها.

4. ملف تقديم للصف الأول الابتدائي كامل الدمغات ( 2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد ) .

5. شهادة صحية للطفل.

6. إقرار من ولي الأمر بصحة البيانات المرفقة في الملف ، ويمكنكم الحصول على الملف والإقرار من المدرسة أو الإدارة التعليمية التابع لها الطفل.