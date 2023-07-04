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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2023 بالرقم القومي

الابتدائي
الابتدائي

يزداد البحث عن تفاصيل نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2023 بعد إنتهاء التقديم منذ يونيو الماضي بعد أن انتهى أولياء الأمور من التقديم لأبنائهم في مرحلة الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2023/2024.

نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2023

في التقرير التالي نعرض تفاصيل نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2023 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

بعد انتهاء التقديم للصف الاول الابتدائي في 30 يونيو الماضي يمكن الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بعد الإعلان بشكل رسمي عنها من هنا.

ثم الدخول على خدمات أولياء الأمر

للاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقديم الإلكتروني

وتسجيل الدخول للحساب المسجل  على الموقع للاستعلام عن نتيجة القبول للتقديم للصف الاول الابتدائي.

غلق باب التسجيل الإلكترونى للالتحاق بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية

بالخطوات.. رابط بوابة الأزهر لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

مع العلم أنه بمجرد أن تقدم ولي الأمر للطفل بالتقديم في مرحلة الصف الأول الابتدائي  يُتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات.

وبمجرد الإعلان عن القبول المبدئي يجب على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة التي تقدم للطفل بها؛ لتسليم الملف الورقي الخاص بطفلة المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

فحص بيانات المتقدمين للصف الأول الابتدائي 

تقوم المدارس بعد انتهاء التقديم للصف الأول الابتدائي وفي الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 يوليو 2023 بطباعة وتحميل كشوف بيانات الطلاب المتقدمين إليها، كي تنفذ اللجنة المختصة بالمدرسة الإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وتسجل المدرسة موقف (القبول أو عدم القبول ) المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها بشكل الكتروني، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف (تسليم / عدم تسليم ) ولي الأمر ملف التقدم بالمدرسة، وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئياً، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المتقدم غير معتد به.

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الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي 2023/2024

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غلق باب التسجيل الإلكترونى للالتحاق بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية

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