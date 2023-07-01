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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي 2023/2024

طلاب
طلاب

عقب غلق باب التقديم زاد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي 2023/2024 ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية العام والتجريبي في كافة محافظات الجمهورية حيث تم تفعيل التقديم الإلكتروني عبر موقع الوزارة منذ سنوات لضمان الشفافية والاختيار وفقاً للضوابط دون تدخل بشري.

الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الاول الابتدائي 2023/2024

يمكن لأولياء الأمور المتقدمين بطلبات إلتحاق لأبنائهم بمرحلة رياض الأطفال و1 ابتدائي للعام الدراي المقبل 2023-2024 بالمدارس الحكومية في كافة محافظات الجمهورية من خلال موقع التقديم وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة التقديم للطلاب الجدد.
  • تحديد نوع التعليم المراد إلحاق الطالب به.
  • اختيار تظام التعليم الراغب في الالتحاق به.
  • تحديد نوع الطالب (ذكر، أنثى).
  • كتابة بيانات الطالب بالتفصيل (الاسم رباعي، الرقم القومي، …).
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور موقف الطالب من القبول في المدرسة المتقدم لها من عدمه.
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موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 2023- 2024 رياض الأطفال وأولى ابتدائي

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رابط وخطوات التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية رياض الأطفال

موعد إعلان نتائج القبول في 1 ابتدائي 2024

يتم إعلان نتائج القبول في الصف 1 ابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية عبر الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدة مراحل كما يلي :-

  • المرحلة الأولى من يوم 15 أغسطس و15 سبتمبر 2023.
  • المرحلة الثانية من أول أيام العام الدراس المقبل وحتى منتصف شهر أكتوبر.
  • المرحلة الثانية من منتصف شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر 2023.

ويتم اختيار الطلاب وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رأسهم سن الطالب وعدد المدارس ونوع التعليم المراد إلحاق الطالب به والمدارس محل سكن الطالب.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الابتدائية 2024

عقب الاستعلام عن نتيجة القبول بالصف الاول الابتدائي 2023/2024 يجب على ولي الأمر إحضار أوراق التقديم للمدارس وتسليمها قبل بداية العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • صورة من شهادة ميلاد الطالب.
  • عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6.
  • بطاقة ولي أمر الطالب.

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رابط التقديم في 1 ابتدائي ازهر 2024

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