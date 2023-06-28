بالخطوات.. رابط بوابة الأزهر لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

بدأت بوابة الأزهر في استقبال طلبات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 منذ 25 يونيو الماضي ، كما استقبلت طلبات دخول روضة الأطفال وفق الشروط التي وضعتها إدارة الأزهر الشريف ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الأزهر لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023 .

رابط بوابة الأزهر لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

أتاحت بوابة الأزهر الشريف رابط لتقديم الصف الأول الابتدائي تسهيلًا على أولياء الأمور في تقديم الأوراق، ويستطيعون التقديم لأولى ابتدائي في المعاهد الأزهرية باتباع الخطوات التالية :

أولًا : الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو الضغط على الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html

ثانيًا : اختيار التقديم لأولى ابتدائي

ثالثًا : تسجيل بيانات الطالب.

رابعًا : ملأ طلب التقديم.

خامسًا : طباعة طلب التقديم بعد الانتهاء من تسجيله.

وحدد الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي وهي نفس الأوراق المطلوبة كل عام ومنها أصل شهادة ميلاد التلميذ المتقدم، و6 صور شخصية بخلفية بيضاء، وصورة بطاقة الأب والأم الشخصية، وصورة من فاتورة الكهرباء أو المياه.

تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية، صورة البطاقة الصحية للطفل والأصل للاطلاع، الدمغات التعليمية والصحية اللازمة من مكاتب البريد.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهر

حددت بوابة الأزهر شروط تقديم الصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية ومنها أن يكون سن الطفل المتقدم للصف الاول الابتدائي بيم 6 سنوات حتى سن 9 سنوات ويجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول في حالة وجود أماكن شاغرة في الإدارة والمعهد الذي يتقدم الطالب فيه، وأن يكون تقديم الصف الأول الابتدائي للمعاهد الأزهرية وفق النطاق الجغرافي للطفل المتقدم.