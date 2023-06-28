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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 للمدارس التجريبية

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

يبحث الكثير من أولياء الأمور خلال الفترة الحالية على نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس التجريبية.

وتوضح "الدستور" لقرائها من خلال هذا المقال، المعلومات والأوراق المطلوبة للتقديم.
 

موعد الإعلان عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد غلق باب التقديم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024 مع نهاية شهر يونيو الجاري، ستبدأ أعمال تنسيق وتوزيع الأطفال على المدارس بحسب المربع السكني لمحل سكن ولي الأمر المثبت في بطاقة الرقم القومي وحسب سن الطفل، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي مباشرة بدلا من كي جي 1 وكي جي 2.

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة طلب التقديم في الصف الأول الابتدائي 2023 خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم 2023، أو بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك. 

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وموعد التقديم

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 2023- 2024 رياض الأطفال وأولى ابتدائي


 

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 

حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي في التالي:
1. أصل شهادة الميلاد + صورة منها.
2. 6 صور شخصية حديثة للطفل.
3. أصل وصورة بطاقة ولي الأمر للإطلاع عليها.
4. ملف تقديم للصف الأول الابتدائي كامل الدمغات ( 2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد ) .
5. شهادة صحية للطفل.
6. إقرار من ولي الأمر بصحة البيانات المرفقة في الملف ، ويمكنكم الحصول على الملف والإقرار من المدرسة أو الإدارة التعليمية التابع لها الطفل.

 

رابط الاستعلام عن نتيجة التقديم بالصف الأول الابتدائي 

 

حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، رابط للاستعلام ومعرفة نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي 2023 في جميع المحافظات ومعرفة اسم مدرسة الطفل المقبول بها، لتقديم الأوراق، كما يجب طباعة النتيجة والاحتفاظ بصورة منها عند التقديم في المدرسة.

وزارة التربية والتعليم نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأطفال الاوراق المطلوبه للتقديم رابط الاستعلام عن نتيجة التقديم بالصف الأول الابتدائي

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