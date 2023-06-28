ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 2023

طلاب
طلاب

زاد البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس عقب إتاحة الموقع الرسمي لتسجيل طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والتجريبية حيث يرغب أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 عربي ولغات.

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس

يمكن لأولياء الأمور تسجيل طلبات الالتحاق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الحكومية والتجريبية عربي ولغات للعام الدراسي المقبل 2023/2024 من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع التقديم الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة التقديم للطلاب الجدد.
  • تحديد الصف الدراسي (kg، أولي ابتدائي).
  • تحديد نوع التعليم المراد إلحاق الطفل به (حكومي، تجريبي).
  • إدخال بيانات الطالب بدقة ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، الرقم القومي،…).
  • تحديد نوع الطالب (ذكر ، أنثى).
  • تحديد ثلاث مدارس بمحيط سكم الطالب من نفس نوع التعليم المراد إلحاق الطفل به.
  • تحميل أوراق التقديم اللازمة للتقديم في المدارس الحكومية.
  • إدخال وسيلة اتصال بريد إلكتروني رقم هاتف محمول.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.
txt

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وموعد التقديم

txt

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس.. الخطوات والشروط

الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ابتدائي و kg1

تتلخص الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ابتدائي و kg1 للعام الدراسي المقبل 2023-2024 للأطفال من سن 3-6 سنوات في المدارس الحكومية فيما يلي :-

  • شهادة ميلاد مميكنة للطالب المتقدم وتقديم 2 صورة منها.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب (الأم، الأب).
  • شهادة  وفاة ولي الأمر ( الأب) في حالة الوفاة.
  • عدد 8 صور مقاس 4*6 لخلفية بيضاء حديثة للطالب.
  • عقد إيجار أو تمليك لمحل سكن الطالب.
  • إيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز، تليفون) للعقار محل سكن الطالب.
  • البطاقة الصحية الخاصة للطالب من مكتب الشؤون الصحية.
  • ملف بلاستيكي لاحتواء أوراق التقديم.
  • الطوابع الصحية على دفتر التأمينات الصحية وتكون حسب سن الطفل.
  • ولاية تعليمية صادرة من محكمة الأسرة في حالة وفاة الأب.
  • حضور اختبارات التقديم التي تعدها المدارس للطلاب الجدد لتحديد مستواهم التعليمي برفقة ولي الأمر (الأب ، الأم).

اقرأ أيضا 

رابط التقديم في المعاهد الأزهرية 1 ابتدائي

تقديم المدارس أولى ابتدائي موقع وزاره التربيه والتعليم وزارة التربية والتعليم المدارس

الأكثر قراءة

الصفقات الجديدة تحسم مصير طاهر محمد طاهر مع الأهلى فى الصيف

وكيل صحة مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم سيارتين

نهر النيل مقصد أهالى الغربية للتنزه فى أول أيام عيد الأضحى

بين 4 لاعبين.. هداف المغرب على قائمة مفاوضات الأهلى فى الميركاتو الصيفى

10 ضحايا و4 مصابين.. النيابة تُصرح بدفن منكوبى عقار الإسكندرية المنهار

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟