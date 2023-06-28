موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 2023

زاد البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس عقب إتاحة الموقع الرسمي لتسجيل طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والتجريبية حيث يرغب أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 عربي ولغات.

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس

يمكن لأولياء الأمور تسجيل طلبات الالتحاق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الحكومية والتجريبية عربي ولغات للعام الدراسي المقبل 2023/2024 من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التقديم الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التقديم للطلاب الجدد.

تحديد الصف الدراسي (kg، أولي ابتدائي).

تحديد نوع التعليم المراد إلحاق الطفل به (حكومي، تجريبي).

إدخال بيانات الطالب بدقة ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، الرقم القومي،…).

تحديد نوع الطالب (ذكر ، أنثى).

تحديد ثلاث مدارس بمحيط سكم الطالب من نفس نوع التعليم المراد إلحاق الطفل به.

تحميل أوراق التقديم اللازمة للتقديم في المدارس الحكومية.

إدخال وسيلة اتصال بريد إلكتروني رقم هاتف محمول.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ابتدائي و kg1

تتلخص الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ابتدائي و kg1 للعام الدراسي المقبل 2023-2024 للأطفال من سن 3-6 سنوات في المدارس الحكومية فيما يلي :-

شهادة ميلاد مميكنة للطالب المتقدم وتقديم 2 صورة منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب (الأم، الأب).

شهادة وفاة ولي الأمر ( الأب) في حالة الوفاة.

عدد 8 صور مقاس 4*6 لخلفية بيضاء حديثة للطالب.

عقد إيجار أو تمليك لمحل سكن الطالب.

إيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز، تليفون) للعقار محل سكن الطالب.

البطاقة الصحية الخاصة للطالب من مكتب الشؤون الصحية.

ملف بلاستيكي لاحتواء أوراق التقديم.

الطوابع الصحية على دفتر التأمينات الصحية وتكون حسب سن الطفل.

ولاية تعليمية صادرة من محكمة الأسرة في حالة وفاة الأب.

حضور اختبارات التقديم التي تعدها المدارس للطلاب الجدد لتحديد مستواهم التعليمي برفقة ولي الأمر (الأب ، الأم).

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