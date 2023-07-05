موعد نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023.. في سطور

موعد نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي ٢٠٢٣.. يكثر البحث عن موعد نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي ٢٠٢٣ عبر محركات البحث المُختلفة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة التربية والتعليم عن انتهاء استقبال طلبات التقديم على الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024 الجديد على موقع التقديم مع دخول شهر يوليو الجديد.

ويترقب أولياء الأمور موعد ظهور نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي ٢٠٢٣، وخطوات الاستعلام عنها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

موعد نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي ٢٠٢٣

بدأت تلقي طلبات الالتحاق من يوم 1 يونيو 2023 الماضي واستمرت على مدار الشهر، وانتهت بيوم 30 يونيو 2023، وينتظر أولياء الأمور هذه الأيام فرز المتقدمين وتوزيعهم على المدارس المتقدم عليها والإعلان عن نتيجة القبول، وتتيح الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتائج التقديم للصف الأول الابتدائي عبر الموقع الجديد.

وفي السطور التالية؛ تستعرض «الدستور» موقع الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي ٢٠٢٣، كذلك الأوراق المطلوب للمدارس بعد قبول الطالب أو الطالبة بها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي ٢٠٢٣

قم بالدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم هنـــــــــــا.

قم بالضغط على أيقونة التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول في حساب ولي الأمر بالرقم القومي وكلمة المرور.

تفتح معك صفحة حساب ولي الأمر.

اضغط على أيقونة الطلبات.

تجد الطلبات الخاصة بالطلاب الذين قدمت لهم كما هو موضح.

في حالة الإعلان عن نتيجة القبول تجدها في الإجراءات.

الأوراق المطلوبة للطلاب المتقدمين للصف الاول الابتدائي ٢٠٢٣