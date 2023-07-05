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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 والأوراق المطلوبة في موقع التنسيق

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

مع بدء المرحلة الأولى في التقديم للعام الدراسي الجديد حرص آلاف من الطلاب وأولياء أمورهم معرفة رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023، والأوراق المطلوبة وكافة الخطوات اللازمة للتقديم من خلال منصة التنسيق الخاصة بالطلبة.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2024، وخطوات التقديم، والأوراق المطلوبة.

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه قد تم فتح باب التقديم بالصف الأول الثانوي عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بذالك، وذلك موضحة أنه يتاح للطلاب التقديم بالصف الأول الثانوي لعام 2024 عبر منصة التنسيق الخاصة بـالتقديم للصف الأول الثانوي من هنا.

خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي 2023

  • الخطوة الأولى: القيام بالدخول على موقع التنسيق، من هنـــا.
  • الخطوة الثانية: ثم قم بتسجيل الدخول.
  • الخطوة الثالثة: قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.
  • الخطوة الرابعة: وهي تسجيل الرغبات.
  • الخطوة الخامسة: القيام بالضغط على التسجيل في حساب الوزارة.
  • الخطوة السادسة: وهي تظهر صفحة جديدة، وسيوجد بها تم تحديث التطبيق.
  • الخطوة السابعة: قم بإدخال الرقم القومي.
  • الخطوة الثامنة: ثم قم بتسجيل الكود الخاص بالطالب.
  • الخطوة التاسعة: وهي إدخال رغبات الطالب.
  • ويجب أن تكون المدارس المختارة في المربع السكني للطالب.
  • الخطوة العاشرة: القيام بالاحتفاظ بطلب التقديم.

وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الثانوي 2023

لينك تقديم الصف الاول الثانوي 2024 إلكتروني

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

بالخطوات والرابط.. تفاصيل التقديم في الصف الأول الثانوي 2023-2024

أوراق التقديم للصف الأول الثانوي 2023

  1. طلب الالتحاق في مرحلة الثانوية العامة.
  2. الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق في مرحلة الثانوي العام.
  3. أصل من شهادة الميلاد كمبيوتر والقيام بإحضار صورتين منها.
  4. البطاقة الصحية للطالب.
  5. صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر « صورة بطاقة الأب وصورة بطاقة الأم».
  6. أصل من شهادة النجاح في مرحلة الشهادة الإعدادية وصورتين من شهادة النجاح.
  7. بطاقة الاختيار.
  8. 6 من الصور الشخصية واكون حديثة 4×6 ويدوَّن عليها اسم التلميذ.
  9. 2 من طابع المهن التعليمية.
  10. ملف ورقي للتقديم فى الثانوي العام.
  11. حافظة بلاستيكية.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 والأوراق المطلوبة للتسجيل

شروط التقديم في تنسيق التمريض 2024 لخريجي الإعدادية

ويبدأ تنسيق الصف الأول الثانوي المرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق يوم ٢٠٢٣/٧/١ وستستمر حتى يوم الخميس الموافق يوم ٢٠٢٣/٧/١٣.

بينما سيبدأ التقديم بتنسيق الصف الاول الثانوي الفني، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق ٢٠٢٣/٧/١ ويستمر إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ .

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