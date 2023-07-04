أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023-2024، وذلك عبر محركات البحث الشهيرة مثل جوجل، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني.

ولتوفير المعلومات اللازمة للقراء، ينشر موقع وجريدة "الدستور" رابط التقديم للصف الأول الثانوي، الذي أتاحته الوزارة، والذي يبدأ في السبت الموافق 2023/7/1 ويستمر حتى الخميس الموافق 2023/7/13.

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. خطوات التقديم



الدخول موقع التقديم الصف الأول الثانوي التابع لوزارة التعليم.

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استخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور

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الدخول إلى التنسيق

الدخول إلى صفحة معلومات تنسيق تقديم الصف الأول الثانوي

الدخول لصفحة خريطة التنسيق للاطلاع على تفاصيل:

التعليم العام

التكنولوجيا التطبيقية

التعليم الفني

الضغط على زر إملاء الرغبات.

اختيار الرغبات وترتيبها.

الضغط على زر مراجعة الرغبات.

يراجع الطالب رغباته لحفظها أو التعديل عليها.

الضغط على حفظ لإتمام عملية التسجيل.

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. بالتفصيل

٥ صور للطالب ٤× ٦ مدوّن عليها الاسم

صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفونه

شهادة ميلاد كمبيوتر شخصية للطالب و٣ صور منها

صورة شهادة وفاة الأب للطلاب الأيتام

ملف التقديم ويحتوي على طلب الالتحاق والدمغات والطوابع المقررة

استمارة التقديم الإلكترونية و٣صور منها

استمارة النجاح في الإعدادية 2023 و٣صور منها

إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد و٣ صور منه

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. الرابط

وفي ذات السياق، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت، رابط تقديم الصف الأول الثانوي، هنا، ولن يتمكن الطالب من التعامل مع الرابط إلا من خلال البريد الإلكتروني الموحد الذي يمكن الحصول عليه من خلال الرابط التالي: https://office365.emis.gov.eg

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. الجدير بالذكر أنه يتم تقديم الصف الأول الثانوي في محافظات الجيزة والإسكندرية والقاهرة، وتختلف الحد الأدنى للقبول حسب نوع المدرسة.

في الجيزة، يبدأ الحد الأدنى للقبول بـ 225 درجة في الثانوي العام العام 2024، بينما يكون 140 درجة في الثانوي العام الخاص والثانوي العام المنازل.

فيما يكون الحد الأدنى للقبول بـ 175 درجة في الثانوية العامة فصول الخدمات.

في الإسكندرية، يبدأ الحد الأدنى للقبول بـ 225 درجة في المرحلة الأولى للتقديم، وتستمر مدة التقديم للمرحلة الثانوية لمدة شهر.

أما في القاهرة، فتختلف الحدود حسب نوع المدرسة، حيث يكون 245 درجة في المدارس الحكومية و 140 درجة في المدارس الخاصة، ويكون أقل في تنسيق الثانوية العامة 2023 الخدمات بـ 40 درجة من الحد الأدنى لتنسيق الثانوى العام.