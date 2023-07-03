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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط التقديم في تنسيق التمريض 2024 لخريجي الإعدادية

تنسيق التمريض 2024
تنسيق التمريض 2024

تنسيق التمريض 2024.. بعد إنهاء العام الدراسي للشهادة الإعدادية، بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن تنسيق التمريض لعام 2023، بعدما فتحت مديريات الشؤون الصحية في محافظات مصر باب التقديم للالتحاق بمدارس التمريض لطلاب الشهادة الإعدادية للعام المقبل.

تنسيق التمريض 2024

وسيبدأ التقديم في تنسيق التمريض للعام الدراسي 2023 -2024 بداية من بعد غد الثلاثاء، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة حيث يبدأ التقديم في تنسيق التمريض 2023- 2024 بدءا من 4 يوليو في إدارات التدريب في مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

شروط التقديم في تنسيق التمريض 2024 

تنسيق التمريض 2024.. يتطلب القبول في مدارس التمريض الامتثال لعدة شروط، منها الحصول على شهادة إعدادية ودراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، بالإضافة إلى الجنسية المصرية والحصول على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة التي يتقدم منها المتقدم. 

كما يجب على الطالب أن يكون قادراً على التفرغ للدراسة بشكل كامل وإثبات ذلك من خلال إقرار موثق من ولي أمره. يجب أيضاً اجتياز اختبارات في اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلي، بنسبة نجاح لا تقل عن 70% في كل مادة.

يخضع الطلاب للكشف الطبي والاختبارات النفسية والمهارات العامة، ويتم قبول الطلاب في كل مركز إداري على حدة، ولا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 30 طالب. 

يجب الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتائج للحصول على قبول في مدارس التمريض.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وخطوات التسجيل على موقع التنسيق

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 الإلكتروني وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة

إجراء اختبارات التمريض 2024

تنسيق التمريض 2024.. بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، يمكن للراغبين في دراسة التمريض إجراء اختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى اختبارات كشف الهيئة التي تشمل الاختبار النفسي وقوة الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة والمظهر العام وسلامة النطق والتناسق بين الوزن والطول.

وفي حال رغبة الطالب في التقديم لدراسة التمريض في مدارسه الثانوية عام 2023، يتطلب ذلك إجراء كشف طبي يتضمن كشف النظر والباطني واختبار مخدرات، وذلك من خلال القومسيون الطبي في كل محافظة.

ويجب على المتقدم تقديم بعض الأوراق المطلوبة، مثل أصل شهادة الإعدادية و3 صور منها، وشهادة الميلاد الأصلية و3 صور منها، و8 صور شخصية بخلفية بيضاء، وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، و6 طوابع مهن طبية، و حافظة بلاستيكية، ودمغة بقيمة جنيه، وبيان نجاح.

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