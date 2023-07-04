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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الثانوي 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بدأ تقديم الصف الأول الثانوي في جميع مدارس الجمهورية بداية الشهر الجاري بعد أن أعلنت مديريات التربية والتعليم تنسيق الصف الأول الثانوي سواء الثانوي العام أو التعليم الفني، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط  تقديم الصف الأول الثانوي 2023. 

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 

بدأ تقديم الصف الأول الثانوي 2023 السبت الماضي الموافق 1 يوليو وتستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023 ، ولتستطيع تقديم أولى ثانوي اتبع الخطوات التالية: 

أولًا الدخول عبر منصة التنسيق الإلكتروني أو الضغط على الرابط التالي https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

ثانيا : اضغط على أيقونة التسجيل بحساب الوزارة ، ولابد أن يكون لديك البريد الإلكتروني الموحد ، وفي حالة عدم امتلاكك له ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم واضغط على انشاء حساب مدرسي موحد واملأ البيانات. 

ثالثًا : اضغط على تسجيل الدخول.

رابعًا : اضغط على الدخول إلى التنسيق، ستظهر صفحة معلومات التنسيق والتي تحتوي على معلومات عامة عن كل نوع تعليم، وعند الضغط على المزيد تظهر المعلومات كاملة.

خامسًا : اضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق وبها كشفا بالمدارس والحد الأدنى للقبول بها.

سادسًا : الضغط على زر إملاء الرغبات والدخول لصفحة إملاء الرغبات، ستظهر صفحة تقديم الرغبات ويختار الطالب رغباته ويرتبها وفقا لأولوياته.

سابعًا : بعد إضافة جميع الرغبات، يتم الضغط على زر مراجعة الرغبات وحفظها، ويتاح بعدها إما طباعة الرغبات وحفظها في صيغة PDF.

ثامنًا : عند الرغبة في تعديلها يتم ذلك بسهولة من خلال اختيار تعديل طوال فترة التقديم.

تقديم الصف الأول الثانوي الفني 

حددت مديرية التربية والتعليم موعد تقديم الصف الاول الثانوي الفني والذي بدأ مع بداية الشهر الجاري ويستمر حتى 20 يوليو ، ويتم تقديم أولى ثانوي فني من خلال نفس الرابط السابق واتباع نفس الخطوات ولكن بدلًا من الاختيار بين مدارس الثانوي العام سيتم الاختيار بين مدارس التعليم الفني .

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أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

تقديم الصف الأول الثانوي تقديم أولى ثانوي تنسيق الصف الأول الثانوي البريد الالكتروني الموحد التنسيق الالكتروني

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