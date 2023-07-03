رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 والأوراق المطلوبة للتسجيل

التقديم للصف الاول الابتدائي 2024.. يهتم العديد من أولياء الأمور بتقديم أبنائهم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد في مصر، ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لهذا الصف، لذا سوف نوفر عبر موقع «الدستور» رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية لعام 2023 في هذا التقرير:

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

للتسجيل في الصف الأول الابتدائي، يجب الاستعانة بالرابط الإلكتروني لبوابة مركز المعلومات، واتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

تسجيل الدخول بالرقم القومي لولي الأمر.

التسجيل بالرقم السري الخاص بولي الأمر.

التقديم إلكترونيا لطلاب الصف الأول الابتدائي.

بعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم أوراق الطلاب بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الاول الابتدائي 2024

وفي ذات السياق، حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديمها من المقبولين يدوياً في المدارس المقبولة بها، وتشمل هذه الأوراق شهادة ميلاد الطالب الحديثة والمصدقة بالإضافة إلى صورتين منها، وبطاقة ولي الأمر المسجلة والنافذة.

كما يجب تقديم شهادة الوفاة وصورة منها في حالة وفاة الأب، و 8 صور حديثة للطالب بمقاس 4x6، ووصل مياه حديث أو كهرباء باسم الأب أو صورة من عقد الإيجار.

وفي حالة تسلُّم الأم لولاية التعليمية للطلاب، يجب تقديم الوصاية للولاية التعليمية المعنية.

مواعيد التقديم للمدارس الحكومية

وكانت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني قد فتحت باب التسجيل للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، إلكترونيًا بالمدارس الرسمية والرسمية للغات بداية من اليوم 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.