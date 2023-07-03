ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 والأوراق المطلوبة للتسجيل

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

التقديم للصف الاول الابتدائي 2024.. يهتم العديد من أولياء الأمور بتقديم أبنائهم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد في مصر، ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لهذا الصف، لذا سوف نوفر عبر موقع «الدستور» رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية لعام 2023 في هذا التقرير:

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

للتسجيل في الصف الأول الابتدائي، يجب الاستعانة بالرابط الإلكتروني لبوابة مركز المعلومات، واتباع الخطوات التالية:

  • الدخول عبر موقع مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.
  • تسجيل الدخول بالرقم القومي لولي الأمر.
  • التسجيل بالرقم السري الخاص بولي الأمر.
  • التقديم إلكترونيا لطلاب الصف الأول الابتدائي.
  • بعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم أوراق الطلاب بالمدرسة.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 الإلكتروني وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023- 2024 بالمدارس الحكومية

بالشروط وطريقة التقديم.. الوظائف المطلوبة بالهيئة العامة للنقل النهرى

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الاول الابتدائي 2024

وفي ذات السياق، حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديمها من المقبولين يدوياً في المدارس المقبولة بها، وتشمل هذه الأوراق شهادة ميلاد الطالب الحديثة والمصدقة بالإضافة إلى صورتين منها، وبطاقة ولي الأمر المسجلة والنافذة. 

كما يجب تقديم شهادة الوفاة وصورة منها في حالة وفاة الأب، و 8 صور حديثة للطالب بمقاس 4x6، ووصل مياه حديث أو كهرباء باسم الأب أو صورة من عقد الإيجار.

وفي حالة تسلُّم الأم لولاية التعليمية للطلاب، يجب تقديم الوصاية للولاية التعليمية المعنية.

مواعيد التقديم للمدارس الحكومية 

وكانت وزارة التربية  التعليم والتعليم الفني قد فتحت باب التسجيل للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، إلكترونيًا بالمدارس الرسمية والرسمية للغات بداية من اليوم 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التقديم للصف الاول الابتدائي 2024 أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم ركز المعلومات الأول الابتدائي رياض الاطفال رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 الأوراق المطلوبة مركز المعلومات

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل الواقعة... ضحية جديدة فى "حادث التجمع"

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة الكيمياء

الشهوة المحرمة.. 24 ساعة تكشف كواليس مقتل عجوز الطالبية بيد شاب ليلة العيد

لحظات الرعب الأخيرة.. ماذا واجه ركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها؟

المئات يشيعون جنازة الفنان أحمد قنديل.. وأشرف زكى يحمل جثمانه

"اللى معاه فيديو يبعته".. مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تسريب "مدرس البحيرة" لامتحان الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون و تجارب ( 7 ) محمد عثمان اسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سياسي فلسطيني لـ"الدستور": إسرائيل تصعد في جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه