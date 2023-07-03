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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم للصف الاول الثانوي 2023 والذي بدأ السبت قبل الماضي ويستمر حتى 13 يوليو الجاري بعد أن حددت مديريات التربية والتعليم في المحافظات تنسيق الصف الأول الثانوي لمدارس الثانوي العام او مدارس التعليم الفني، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023. 

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط الكتروني للتقديم للصف الأول الثانوي 2023، ويمكن للطلاب ذلك باتباع الخطوات التالية: 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا.

اضغط على أيقونة التسجيل بحساب الوزارة، واكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وإذا لم يكن لديك حساب على موقع وزارة التربية والتعليم، اكتب الرقم القومي وكود الطالب واضغط تسجيل، عند تسجيل الدخول سوف تظهر صفحة الملف الشخصي، قم بالضغط على الدخول إلى التنسيق للدخول إلى صفحة معلومات التنسيق، ثم اضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة ، اضغط على زر إملاء الرغبات ، ستظهر صفحة تقديم الرغبات يقوم الطالب في هذه الصفحة باختيار رغباته وترتيبها، ثم قم بالضغط على زر مراجعة الرغبات، لحفظها أو التعديل عليها، ثم اضغط على حفظ لإتمام تسجيل الرغبات ويتاح بعدها إما طباعة الرغبات وحفظها فى صيغة PDF أو تعديلها.

ووفر موقع التنسيق رابط الكتروني التقديم لنظام المدارس التكنولوجية والتعليم المزدوج من خلال الرابط التالى من هنا.

تنسيق الثانوية العامة في المحافظات 

أعلنت مديريات التربية والتعليم تنسيق الدخول للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل، وجاء تنسيق الثانوية العامة القاهرة 245 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة.

وتنسيق أولى ثانوي عام بالجيزة 225 درجة، وتنسيق الثانوية العامة بالدقهلية 243 درجة، وفي محافظة البحيرة 238 درجة . 

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موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 الإلكتروني وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة

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