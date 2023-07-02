توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادتي التاريخ والفيزياء على أن تنتهي امتحانات 3 ثانوي في 13 يوليو المقبل، لتكون نهاية الفصل الدراسي الجاري 2022-2023 .

ويهتم طلاب الصف الثالث الثانوي بالبحث عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023 ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي .

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

مادة التربية الدينية :25 درجة والنجاح من 12.5 درجة .

مادة التربية الوطنية :25 درجة والنجاح من 12.5 درجة .

مادة الاقتصاد والإحصاء :50 درجة والنجاح من 25 درجة .

مادة اللغة العربية : 80 درجة، ودرجة النجاح من 40 درجة .

مادة اللغة الأنجليزية: 50 درجة، ودرجة النجاح من 25 درجة .

مادة اللغة الأجنبية الثانية : 40 درجة، ودرجة النجاح من 20 درجة .

توزيع درجات 3 ثانوي المواد العلمية 2023

مادة الأحياء ومجموعها : 60 درجة، والنجاح من 30 درجة .

مادة الكيمياء ومجموعها: 60 درجة، والنجاح فيها من 30 درجة .

مادة الفيزياء ومجموعها : 60 درجة، والنجاح فيها من 30 درجة .

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية : 60 درجة، والنجاح فيها من 30 درجة .

مادة الجبر والهندسة الفراغية ومجموعها من 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة .

مادة التفاضل والتكامل : 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة .

مادة استاتيكا :30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة .

مادة ديناميكا :30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي المواد الأدبية 2023

مادة علم النفس والاجتماع : 60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة .

مادة التاريخ: 60 درجة والنجاح فيه من 30 درجة .

مادة الجغرافيا : 60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة .

مادة الفلسفة والمنطق : 60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة .

اقرأ أيضاً