توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد
يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادتي التاريخ والفيزياء على أن تنتهي امتحانات 3 ثانوي في 13 يوليو المقبل، لتكون نهاية الفصل الدراسي الجاري 2022-2023 .
ويهتم طلاب الصف الثالث الثانوي بالبحث عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023 ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي .
توزيع درجات الثانوية العامة 2023
مادة التربية الدينية :25 درجة والنجاح من 12.5 درجة .
مادة التربية الوطنية :25 درجة والنجاح من 12.5 درجة .
مادة الاقتصاد والإحصاء :50 درجة والنجاح من 25 درجة .
مادة اللغة العربية : 80 درجة، ودرجة النجاح من 40 درجة .
مادة اللغة الأنجليزية: 50 درجة، ودرجة النجاح من 25 درجة .
مادة اللغة الأجنبية الثانية : 40 درجة، ودرجة النجاح من 20 درجة .
توزيع درجات 3 ثانوي المواد العلمية 2023
مادة الأحياء ومجموعها : 60 درجة، والنجاح من 30 درجة .
مادة الكيمياء ومجموعها: 60 درجة، والنجاح فيها من 30 درجة .
مادة الفيزياء ومجموعها : 60 درجة، والنجاح فيها من 30 درجة .
مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية : 60 درجة، والنجاح فيها من 30 درجة .
مادة الجبر والهندسة الفراغية ومجموعها من 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة .
مادة التفاضل والتكامل : 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة .
مادة استاتيكا :30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة .
مادة ديناميكا :30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة.
توزيع درجات الصف الثالث الثانوي المواد الأدبية 2023
مادة علم النفس والاجتماع : 60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة .
مادة التاريخ: 60 درجة والنجاح فيه من 30 درجة .
مادة الجغرافيا : 60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة .
مادة الفلسفة والمنطق : 60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة .
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