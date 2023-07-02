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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

جريدة الدستور

يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادتي التاريخ والفيزياء على أن تنتهي امتحانات 3 ثانوي في 13 يوليو المقبل، لتكون نهاية الفصل الدراسي الجاري 2022-2023 .

ويهتم طلاب الصف الثالث الثانوي بالبحث عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023 ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي .

 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

مادة التربية الدينية :25 درجة والنجاح من 12.5 درجة .

مادة التربية الوطنية :25 درجة والنجاح من 12.5 درجة .

مادة الاقتصاد والإحصاء :50 درجة والنجاح من 25 درجة .

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موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023

مادة اللغة العربية :  80 درجة، ودرجة النجاح  من 40 درجة .

مادة اللغة الأنجليزية: 50 درجة، ودرجة النجاح  من  25 درجة .

مادة اللغة الأجنبية الثانية : 40 درجة، ودرجة النجاح  من 20 درجة .

 

توزيع درجات 3 ثانوي المواد العلمية 2023

 مادة الأحياء ومجموعها : 60 درجة، والنجاح من 30 درجة .

مادة الكيمياء ومجموعها:  60 درجة، والنجاح فيها من 30 درجة .

مادة الفيزياء ومجموعها :  60 درجة، والنجاح فيها من 30 درجة .

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية :  60 درجة، والنجاح فيها من 30 درجة .

مادة الجبر والهندسة الفراغية ومجموعها من 30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة .

مادة التفاضل والتكامل :  30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة .

مادة استاتيكا :30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة .

مادة ديناميكا :30 درجة والنجاح فيها من 15 درجة.

 

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي المواد الأدبية 2023

 

مادة علم النفس والاجتماع :  60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة .

مادة التاريخ: 60 درجة والنجاح فيه من 30 درجة .

مادة الجغرافيا :  60 درجة والنجاح فيها من 30 درجة .

مادة الفلسفة والمنطق : 60 درجة والنجاح فيها من 30  درجة .

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