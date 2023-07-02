عاودت امتحانات الثانوية العامة 2023 انعقادها اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي حصل عليها طلاب الصف الثالث الثانوي وفق الجدول الذي اعتمده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة وموعد نهاية الامتحانات.

موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023

حدد جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة 2023، التي بدأت في 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

في حين بدأت امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو.

وتوقفت امتحانات الصف الثالث الثانوي مع إجازة عيد الأضحى المبارك وبدأت اليوم الأحد الموافق 2 يوليو بامتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

المتبقى من جدول امتحانات 3 ثانوي

يستكمل طلاب الثانوية العامة جدول الامتحانات بداية من اليوم الأحد وتستمر حتى 13 يوليو الجاري لتنتهي مع نهاية امتحانات 3 ثانوي الفصل الدراسي الجاري 2022-2023 ، وجاء المتبقى من جدول امتحانات 3 ثانوي بعد انتهاء امتحان الفيزياء والتاريخ اليوم كالتالي:

يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة .

يوم الخميس الموافق 6 يوليو : امتحان اللغة الأجنبية الأولى .

يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم ، امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو : امتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة

يوم الخميس 13 الموافق يوليو : امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم ، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة ، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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