"رابط مفتوح".. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم جميع التخصصات

ننشر لكم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم، حيث تصدرت محركات البحث المتواجدة خاصةً «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، و ينتظر الكثير من طلاب وطالبات التعليم الفني سواء كان: "فندقي - صناعي - زراعي - تجاري"، ظهور نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022-2023، خاصةً بعد إنتهاء الاختبارات يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية، رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، برقم الجلوس والاسم للحصول عليها بمجرد ظهورها رسمياً.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

ويجري الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية بكافة التخصصات و الشعب صناعي و زراعي و تجاري و فندقي في جميع الأنظمة سواء كانت: «نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية» على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

وفي سياق متصل، نعرض لكم طرق الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022-2023 برقم الجلوس والاسم، وهما كالآتي:

الطريقة الأولي: رابط بوابة التعليم الفني:

ويستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال بوابة نتائج التعليم الفني برقم الجلوس عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي بوابة التعليم الفني عبر الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg/

الخطوة الثانية: تحديد الصف الدراسي التابع له طالب.

الخطوة الثالثة: كتابة بيانات الطالب بشكل تفصيلي للاستعلام عن النتيجة.

الخطوة الرابعة: إدخال رقم جلوس الطالب واختيار محافظة الإقامة.

الخطوة الخامسة: إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب.

الخطوة السادسة: الضغط على «عرض النتيجة».

وأخيراً: تظهر أمامك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 كاملة في كل المواد الدراسية والمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب وكذلك النسبة المئوية فور اعتمادها.

الطريقة الثانية: المدارس:

وأيضاً يتيح لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية لعام 2022-2023، الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية من خلال التوجه إلى المدارس المسجل بها الطالب ثم الإطلاع علي قوائم الموجودة والبحث عن اسم الطالب لمعرفة النتيجة.

الطريقة الثالثة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

كما يتيح للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم متابعة أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وانتظار البيان الرسمي لاعتمادها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط الرسمي التالي:

https://www.facebook.com/egypt.moe.