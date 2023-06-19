رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وتوقيت اعتماد النتائج

زاد البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب انهاء الطلاب امتحاناتهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 والتي أجريت خلال شهر مايو الماضي حيث يتم نشر درجات الطلاب في كافة محافظات الجمهورية عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بشكل إلكتروني من خلال بوابة الثانوي الفني التي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وإدخال البيانات اللازمة واتباع التعليمات التالية:-

الدخول عبر بوابة الثانوي الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي والصف الدراسي المقيد به الطالب.

تحديد نوع الدبلوم ( صناعي، زراعي، تجاري،…).

كتابة بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في كافة المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتائج الدبلومات 2023

يترقب أولياء الأمور إعلان نتائج طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والمتوقع أن يتم اعتماد نتائج الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الحالي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات ومراجعة كشوفات كافة المواد الدراسية.

وكان طلاب الدبلومات قد خضعوا للامتحانات العملية يوم 20 مايو فيما انطلق الامتحانات النظرية للطلاب خلال الفترة من يوم 27 مايو وحتى يوم 7 يونيو 2023 وفقا للجدول الزمني المعتمد رسميا من كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط التقديم تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

يتم تفعيل رابط تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية مع تقديم طلاب المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث حدد المجلس الأعلى للجامعات عدد معين من المقاعد في كليات ( الهندسة، التمريض، التنجارة،…..) لطلاب الدبلومات وفقا لتخصصاتهم الدراسية.

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