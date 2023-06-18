الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا.. ومؤشرات التنسيق الأولية

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

يترقب أولياء الأمور إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا، وذلك عقب اعتماد اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي منذ أسابيع بنسبة نجاح وصلت إلى 74.29% وتم إعلان أسماء أوائل الطلاب وإجراء الاتصال بهم هاتفيا لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي.

تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا

تجرى حاليا مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنيا الإحصائيات اللازمة الخاصة بنسبة النجاح في الشهادة الإعدادية وشرائح المجاميع لوضع تنسيق الثانوية العامة 2023 المنيا لكافة مدارس الثانوية ( العامة، الفنية، مدارس ما بعد الإعدادية) وعرضها على اللواء أسامة القاضي لاعتمادها بشكل رسمي قبل الإعلان عنها.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023 بلغ عددهم نحو 91247 طالب وطالبة حضر منهم الامتحان بالفعل نحو 87905 طالب وطالبة ونجح منهم نحو 65309 طالب وطالبة ولم يتم تسجيل الغرفة المركزية لمتابعة سير الامتحانات بالمحافظة أى شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب بمختلف اللجان. 

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المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانوية بالمنيا 2023

أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانوية بالمنيا 2023 لن تتغير كثيرا عن العام الماضي حيث جاء الحد الأدنى للالتحاق بالثانوية العامة 2021-2022 نحو 220 درجة و المدارس الفنية ( التجارية، الزراعية، الصناعية،…) من 195 - 215 درجة.

ويمكن للطلاب التقديم في الصف الأول الثانوي وفقا لمجموع كل طالب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال البيانات اللازمة للطالب والمجموع الحاصل عليه في الشهادة الإعدادية ونوع التعليم الراغب في الالتحاق به والتنسيق بالمحافظة.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 

تتلخص الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2023-2024 كما يلي :-

  • طلب الإلتحاق بالمرحلة الثانوية.
  • أصل شهادة الميلاد المميكنة للطالب.
  • إخطار النجاح في الشهادة الإعدادية موضح به درجت كل مادة.
  • صورة من بطاقة ولي الأمر.
  • عدد 6 صور شخصية للطالب 4*6 مدون عليها اسم الطالب رباعي.
  • عدد 2 طابع مهن تعليمية.
  • ملف بلاستيكي.

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