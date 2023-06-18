قبل امتحان اللغة العربية.. سندوتشات الفول والطعمية مجانا لطلاب الثانوية العامة بلجان المرج

في لافتة ومبادرة طيبة من محلات بيع سندوتشات الفول والطعمية بالمرج، قرر عدد من أصحاب هذه المحال، تقديم السندوتشات لطلبة الثانوية العامة مجانًا.

"بنخفف الضغط على الأهالي والطلبة شوية".. هكذا علق صابر محمود، بائع على أحد عربات الفول بالمرج الجديدة، مشيراً إلى أن الأسرة تحمل الكثير من الأعباء خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، فلافتة مثل هذا تعني الكثير بالطبع لديهم.

فيما خفض صاحب أحد محال البقالة أسعار المياه المعدنية والمواد الغذائية مثل البسكويت والعصائر لطلبة الثانوية العامة بلجنة مدرسة عمرو بن العاص بالمرج القديمة.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان اللغة العربية، وهو أول امتحان في المواد الأساسية، حيث يشارك في الامتحان 783025 طالبًا وطالبة من شعبتين الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس المكفوفين.

يتم أداء الامتحان في فترة زمنية واحدة مدتها 3 ساعات، تبدأ من التاسعة صباحًا، يتكون الامتحان من 50 سؤالًا، منها اختيار من متعدد و أسئلة مقالية.

يتكون الامتحان من 50 سؤالًا، منها 85% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، حيث يستغرق الامتحان ساعتين ونصف، ويعقد ورقيًا بنظام البابل شيت.

كما يشمل الامتحان أسئلة عن القراءة والفهم والإملاء والنحو والصرف والبلاغة والأدب، ويسمح للطلاب باستخدام كتيب المفاهيم.