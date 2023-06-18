وزير التعليم ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان استراحات الثانوية العامة

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، استراحة مدرسة الوحدة العربية، بمدينة كفرالشيخ، للاطمئنان على توفير كل الخدمات للمراقبين ورؤساء اللجان والمشاركين في امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية.

وقد جرى تجهيز 24 استراحة لمعلمي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة في 12 إدارة تعليمية، من بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم، لعدم وجود استراحات أو لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارة شرق وغرب كفرالشيخ التعليميتين، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الأسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ 24 استراحة في 11 مدينة، وروعي في الاستراحات التي تم تجهيزها استيعابها لكل المشاركين في الامتحانات من المغتربين حسب عدد اللجان في تلك المدن، منها 12 استراحة للرجال، و12 استراحة للسيدات، منها استراحتان بمدينة كفرالشيخ، وخصصت استراحة بمدينة سيدي سالم، وفى بلطيم استراحتان، وببرج البرلس استراحة.