رؤساء المدن ينفذون جولات ميدانية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بدمياط

كلفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية للمدن بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بالمراكز والمدن، من خلال جولات ميدانية لتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان إلى جانب توجيه فريق العمل بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

وأجرى رؤساء الوحدات المحلية بالمدن مرورًا على عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وفي هذا السياق، وجهت محافظ دمياط بتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب والقائمين على الامتحانات، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، مؤكدة أيضًا على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل مع أى شكوى قد تطرأ فورًا.

كما تم إعداد خطط تأمين اللجان من الخارج، بعد أن تم المرور الميداني على مقار لجان الامتحانات للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة العامة بها، بجانب توفير مختلف وسائل الإنارة والتهوية المناسبة، مع توفير مبردات مياه الشرب.