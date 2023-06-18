الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"تعليم أسيوط": لا شكاوى في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

عبد العزيز زنار
عبد العزيز زنار

كشف عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه مع بداية اليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة لم يتم رصد أي مشكلة وسط فتح اللجان في موعدها المحدد دون أي عراقيل.

وأوضح أنه يتم بدء أعمال الاستعدادات للامتحان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حيث تتم مراجعة أعمال نقل وتوزيع أوراق الأسئلة على الإدارات المختلفة بـ15 خط سير ويتم متابعتها حتى وصولها إلى مقرات اللجان لبدء أعمال فتح الصناديق وتوزيع أوراق الأسئلة على الطلاب.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية لم تقوم برصد أي مشكلة أو معوق قد يؤثر على سير العملية التعليمية وسط إنتظام العمل بمختلف اللجان على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم منع الهاتف المحمول بشكل نهائي داخل اللجان حتي ولو كانت مغلقة والساعات الإلكترونية وكل ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية هذا بالإضافة إنه لأول مرة تم توزيع كواشف إلكترونية في جميع اللجان لمنع دخول الأجهزة داخل اللجان.

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