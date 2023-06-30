ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وبالاسم سواء كانت التخصص تجارة أو صنايع أو زراعة أو فنادق وتظلمات الدبلومات الفنية 2023 يرتفع البحث عنها وعن موعد ظهور نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2023.

تظلمات الدبلومات الفنية 2023



في حال رغبة الطلاب تقديم تظلم، يقوم الطالب بالاتجاه لأقرب مكتب بريد أو وسائل الدفع «فوري»، ويسدد الطالب عن كل مادة 100 جنيه، في مدة أقصاها 15 يوم من وقت ظهور النتيجة ويجب مراعاة الخطوات التالية:

يجب على الطالب أن يسدد الطالب قيمة الرسوم ويذهب بها إلى لجان النظام والمراقبة في مديرية التربية والتعليم.

سوف يقوم الموظف المختص بتحديد موعد مراجعة المواد من حيث الدرجة.

يجب على الطالب أن أن يدون الملاحظات، ويسلم النموذج إلى المسئول في لجنة النظام والمراقبة.

يجب على الطالب عدم التخلف عن الموعد لأنه سوف يحدد موعد آخر.

يجب لولي الأمر أن يكون موجود مع الطالب.

يجب على الطالب التوقيع على غلافة كراسة الإجابة بعد الإنتهاء من الإطلاع عليه

يجب على الطالب أن تدوين رقم التليفون، وذلك لتواصل معه بعد الإنتهاء من فحص التظلم.

نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023



وفي هذا السياق، من المقرر إعلان نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023 الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات، بعد انتهاء كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد جميع الدرجات.



ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وبالاسم



من المقرر ظهور نتيجة الدبلومات خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، كما سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



كيفية معرفة نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2023



نستعرض في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس في مصر وهي كالتالي:

-دخول بوابة التعليم الفني، ويمكن الدخول مباشرة اضغط هنــــــا

-الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.

-وضع بيانات الطلاب بشكل تفصيلي للاستعلام عن نتيجة 2023.

-كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

-كتابة محافظة الإقامة.

-كتابة بيانات المدرسة التابع لها والإدارة التعليمية.

-الضغط على «عرض النتيجة».



في يوم 20 مايو الماضي، كان بدأ الطلاب الامتحانات بعد الانتهاء من الامتحانات العلمية بدأت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية يوم 27 مايو 2023، وانتهى الطلاب من أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم 8 يونيو 2023، ذلك طبقاً ملما جاء فى جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 المعتمد رسميا.