متاح.. نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023

ننشر لكم نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023، حيث يبحث الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث التجاري عبر محركات البحث المتواجدة خاصةً “جوجل”، عن رابط و خطوات الحصول علي نتائج الدبلومات الفنية التجارية لعام 2022-2023، برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني للنتائج 2023.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023

من المتوقع أن تعلن هذه النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الفني خلال الأيام القادمة، بعد الإنتهاء من التصحيح، ثم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.

رابط نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023

وفي هذا السياق، يتيح لطلاب وطالبات الصف الثالث التجاري الحصول على النتائج برقم الجلوس، من خلال الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg/.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023

وفي سياق متصل، يمكنكم الحصول على نتيجة الدبلوم التجاري لعام 2023، عبر إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني للنتائج 2023.

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

الخطوة الثالثة: تحديد محافظة الإقامة.

الخطوة الرابعة: تحديد نوع الدبلوم الفني (تجاري).

الخطوة الخامسة: كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات المطلوبة.

الخطوة السادسة: إدخال بيانات المدرسة التي يدرس بها الطالب والإدارة التعليمية.

الخطوة السابعة: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الخطوة الثامنة: الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

تنسيق دخول دبلوم تجارة بعد الشهادة الاعدادية 2023 بالجيزة

وفي هذا الصدد، حددت عدد قليل من المحافظات تنسيق دبلوم التجارة 2023 ومن بينها محافظة الجيزة، علي النحو التالي:



• مدرسة الجيزة الفنية المتقدمة يبدأ من مجموع 200 درجة.

• مدرسة باحثة البادية التجارية يبدأ من مجموع 200 درجة.

• مدرسة إمبابة الثانوي التجاري يبدأ من مجموع 200 درجة.

• مدرسة الزهراء الثانوية التجارية يبدأ من 200 درجة.

• مدرسة الشهيد محمود شعبان التجارية يبدأ من مجموع 200 درجة.

• مدرسة الشهيد محمد هشام اسماعيل التجارية (بنات) يبدأ من مجموع 200 درجة.

• مدرسة الأهرام التجارية الثانوية يبدأ من 200 درجة.

• مدرسة الجيزة الثانوية التجارية يبدأ مجموع 190 درجة.