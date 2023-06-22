الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اطلع عليها.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

بمجرد الانتهاء من تأدية الامتحانات، يكون انتظار النتية هو أكثر ما يشغل الطلاب، وبعد انتهاء طلاب الدبلومات الفنية من أداء امتحانات الدور الأول للعام 2023، ارتفعت معدلات البحث عبر محرك "جوجل" عن النتيجة.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للحصول على النتيجة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح، والإعلان عن ظهورها:

طريقة الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية للعام 2023:

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة الخاصة بالدبلومات الفنية عن طريق الاسم ورقم الجلوس الخاصين بالطالب من خلال اتباع هذه الأسماء:

- يتم تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني من خلال الصغط هنـــا.

- خطوة اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب، ثم تحديد محافظة الإقامة.

- يقوم الطالب بتحديد نوع الدبلوم الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"

- يقوم بكتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة في الخانات اللازمة لذلك.

- ويتم إدخال بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

- ثم تسجيل رقم جلوس الطالب الذي أمتحن به، ويتم الضغط على كلمة استعلام.

 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023: 

جدير بالذكر أن الوزارة تستعد لإعلان نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2023 لجميع الأقسام، والتي تشمل الأقسام الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية، بأنظمة السنوات الثلاث والإعدادي المهني والنظام الخمس سنوات والتدريب والتعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، في بداية شهر يوليو المقبل، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

ويتم التصحيح داخل الكنترول الخاص بالتعليم الفنى، حيث تجرى عملية تصحيح الاوراق، ثم يتم رصد الدرجات، تليها المراجعة النهائية لأوراق الإجابة، ثم عملية التجميع، تمهيدًا لإعلان النتيجة لما يقرب من 700 طالب أدوا امتحانات الدوبلومات الفنية، بجميع التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية.

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