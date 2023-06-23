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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الآن.. رابط نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

الثانوية التجارية
الثانوية التجارية

ننشر لكم رابط نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023، حيث تسيطر حالة من القلق والترقب من قبل الكثير من الطلاب والطالبات الصف الثالث الثانوي الفني التجاري لعام 2022-2023، وذلك استعداداً لظهور نتيجة الاختبارات مع مطلع الشهر المقبل "يوليو".

ونستعرض لكم خلال السطور التالية رابط نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023، وتوزيع الدرجات الدبلومات الفنية.

نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

في هذا الإطار، بدأت الكنترولات في تصحيح نتيجة ثانوي تجاري 2023، فور انتهاء الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات المقررة عليهم، حيث بدأ المصححون في مراجعة إجابات الطلاب وتقدير الدرجات المستحقة لهم، ثم بعد ذلك أجريت عمليات مراجعة للدرجات التي تحصل عليها الطلاب.

وبدأ بعد عمليات المراجعة إجراءات رصد درجات الطلاب في قوائم تشتمل على اسمائهم وأرقام الجلوس الخاصة بهم، ثم يتم بعد ذلك تحديد أسماء الطلاب الأوائل على مستوى التعليم الفني التجاري في شهادة الدبلوم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

من المتوقع أن تظهر نتيجة ثانوي تجاري 2023 خلال الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل، وذلك اعتمادًا على موعد ظهور النتيجة في العام الدراسي المقبل.

رابط نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

وفي سياق متصل، يستطيع الطلاب والطالبات الدبلوم التجاري الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، الحصول علي النتائج عبر بوابة التعليم الفني 2023، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي بوابة التعليم الفني عبر الرابط التالي:
https://fany.emis.gov.eg/
الخطوة الثانية "2": تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
الخطوة الثالثة "3": إدخال بيانات الطالب.
الخطوة الرابعة "4": إدخال رقم جلوس الطالب.
الخطوة الخامسة "5": تحديد محافظة الإقامة.
الخطوة السادسة "6": تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
الخطوة السابعة "7": الضغط على كلمة “استعلام”.
وأخيراً: تظهر أمامك نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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