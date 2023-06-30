زاد البحث عن المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي مع استئناف الطلاب لامتحانات نهاية العام من الأحد القادم 2 يوليو.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي



نوضح في التقرير التالي المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي وكذلك للشعبة العلمية.

تنتهي إجازة عيد الأضحى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة يوم السبت 1 يوليو 2023 ويستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الاحد القادم 2 يوليو بامتحان مادة التاريخ

وبعد ذلك يتبقى لهم المواد الآتية وفق ترتيبها في الجدول

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا



الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية من الساعة 9 صباحَا وحتى 12 ظهرًا

المواد المتبقية لطلاب الشعبة العلمية



أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية يستأنفون امتحاناتهم من الأحد 2 يوليو بامتحان مادة الفيزياء ثم يتبقى لهم.



الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) من 9 إلى 11.

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

الأحد 9 يوليو 2023



امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم) من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.



الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان الديناميكا الشعبة علمي رياضة من الساعة 9 صباحًا إلى 11 صباحًا

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا

امتحان الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) من الساعة 9 صباحًا إلى 11 صباحًا



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